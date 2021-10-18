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«Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект»

Компания «Акронис инфозащита» (ООО «Акронис-инфозащита») объявила о смене названия на «Киберпротект» (ООО «Киберпротект). Смена названия происходит в результате обновления стратегии компании, направленной на развитие комплексных решений по киберзащите для российского рынка. Под именем «Киберпротект» компания продолжит разрабатывать программное обеспечение для защиты данных и восстановления виртуальных, физических и облачных сред для организаций любого масштаба.

«Мы намерены пополнять продуктовый портфель новыми решениями в области киберзащиты, например, самостоятельно развивать направление DLP, обогащать существующие продукты новыми функциями, востребованными российским рынком и нашими заказчиками. Ключевым технологическим партнером «Киберпротекта» остается международная компания Acronis, — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект». — Также в фокусе совместимость наших продуктов с российским ПО и аппаратными средствами других разработчиков, создание отечественной экосистемы цифровых решений на основе совместимости».

Компания «Акронис инфозащита», а теперь «Киберпротект», является технологическим партнером международной компании Acronis с 2016 г. За это время была разработана собственная линейка продуктов для резервного копирования и восстановления данных для российского рынка. Флагманское решение «Акронис защита данных» заняло уверенную позицию в этом сегменте. Росла команда, в которой сейчас работает более 100 профессионалов, число партнеров, представляющих продукты компании на российском рынке, приблизилось к 1 тыс. Проведена и продолжается работа по приведению продуктов в соответствие с требованиями регуляторов. Компания принимает активное участие в жизни отрасли, работает в отраслевых ассоциациях.

«У нас сложилась корпоративная культура с собственной идентичностью, которую мы продолжим развивать с командой «Киберпротекта». Запускаем собственные социальные проекты, среди них — бесплатный образовательный курс по кибергигиене для школьников и учителей cyber-care.ru, — сказала Елена Бочерова, исполнительных директор компании «Киберпротект». — Неизменной остается миссия: защищать данные и ИТ-инфраструктуру российских компаний с помощью решений мирового уровня».

Данные об изменении наименования компании внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2021 г. До конца 2021 г. компания «Киберпротект» сохранит названия продуктов, которые затем будут выпускаться под новыми именами.

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