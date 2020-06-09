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Спецпроекты

«Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково»

Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе

«Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект реализуется по направлению стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения.

Предпосылками для проекта стали, с одной стороны, взрывной рост объема чувствительных данных в организациях, а с другой — их слабая защищенность от внешних киберугроз. В «Сколково» «Акронис инфозащита» будет развивать свой продукт «Акронис инфраструктура» — универсальное решение для создания гиперконвергнетной инфраструктуры, которое объединяет виртуализацию, хранилище и сеть, легко масштабируется и будет надежно защищена от кибератак, а также других внешних и внутренних угроз, ведущих к потере данных.

«В "Сколково" мы рассчитываем встретить экспертизу, поддержку сообщества инноваторов, наладить новые связи для развития наших решений и технологической интеграции, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор "Акронис инфозащиты". — Благоприятные налоговые условия и возможности по привлечению инвестиций, созданные для участников проекта, помогут сосредоточить наши ресурсы на разработке перспективных решений и развитии продуктов и привлечь новые высококвалифицированные кадры».

По данным IDC, в I квартале 2019 г. рынок гиперконвергентных решений достиг $1,8 млрд, увеличившись на 46,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. В то же время по состоянию на октябрь 2019 г. ожидаемые темпы роста российского рынка гиперконвергентных инфраструктур составляли 10,2%. В 2019 г. объем российского рынка гиперконвергентных решений по оценкам IDC составил $55,52 млн.

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