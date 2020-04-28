«Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис»

«Акронис инфозащита», российский разработчик ПО для защиты, резервного копирования и восстановления данных, стала партнером Особой экономической зоны «Иннополис» и открывает в ней свой филиал разработки. Проект компании был рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В «Иннополисе» специалисты филиала «Акронис инфозащиты» займутся доработкой решений для резервного копирования и защиты данных на основе технологии искусственного интеллекта.

«Сейчас все больше компаний переходят на российские ИТ-решения, системные платформы, программно-аппаратные комплексы, поэтому остро стоит вопрос постоянной модернизации программных продуктов под требования заказчиков. Наши специалисты выполняют глубокую доработку продуктов, опираясь на качественный опыт российских программистов в области технологий искусственного интеллекта и безопасности данных, — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор "Акронис инфозащиты". — Наше программное обеспечение применимо в любой сфере экономики, где есть хотя бы байт важной информации, его используют и ведущие предприятия Татарстана. В "Иннополисе" мы планируем сосредоточиться на научно-исследовательской деятельности для разработки конкурентоспособного отечественного ПО, использовать высокий интеллектуальный и кадровый потенциал Татарстана в области ИТ, собственные и привлеченные инвестиции».

Филиал дополнит компетенции головного центра разработки «Акронис инфозащиты», расположенного в московском «Физтехпарке».

Заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» состоялось 22 апреля и прошло в режиме ВКС. По итогам совета заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил: «Несмотря на сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, в Иннополис приходят новые компании, поскольку видят здесь новые возможности для роста и развития. Их привлекают развитая ИТ-инфраструктура, научно-исследовательская база Университета Иннополис, а также и преференции особой экономической зоны. Здесь они могут разрабатывать более конкурентные продукты в сфере информационной безопасности, больших данных, искусственного интеллекта».

Всего новыми резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» стали 12 компаний, которые создадут в общей сложности 370 рабочих мест, объем заявленных инвестиций всех компаний составил 7,7 млрд руб. Общее число компаний, работающих в особой экономической зоне «Иннополис», с учетом новых резидентов и партнеров увеличивается до 115.