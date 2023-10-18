Правительство Тульской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для формирования эффективной системы государственного управления с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт и компетенции сторон для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных и муниципальных учреждений Тульской области.

«В части реализации национального проекта "Цифровая экономика" масштаб и специфика задач, которые решаются в регионе, диктуют очень высокие требования к используемым решениям. Нам крайне важен прямой диалог с вендором. Взаимодействие в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшей цифровизации региона и развитию эффективной системы государственного управления», — сказал заместитель председателя Правительства Тульской области Ярослав Раков.

«Облачные решения "1С" применяются во многих регионах страны. Мы видим, что централизация учета в едином облаке помогает повысить эффективность финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств, обеспечить руководство региона актуальной и достоверной информацией для принятия решений. Соглашение позволит эффективно применить этот опыт в Тульской области и задействовать передовые технологии для развития ее ИТ-потенциала», — сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

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Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 30 странах, в том числе более 8 тыс. фирм «1С:Франчайзи», сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий.