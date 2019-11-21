Trueconf и Clinictracker создали сервис видеосвязи для американской телемедицинской платформы

Trueconf и американский разработчик телемедицинской платформы Clinictracker объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого был создан новый сервис для клиник и медицинских учреждений. Совместное решение компаний обеспечивает пациентам удаленные видеоконсультации с помощью обычного браузера и без установки дополнительных приложений.

Clinictracker — создатель американского медицинского веб-портала Clinictracker — приняла решение интегрировать возможность проведения видеоконсультаций в свой продукт.

Технологическим партнером американского Clinictracker стал Trueconf, портфолио которого насчитывает множество реализованных проектов по интеграции ВКС в телемедицинские сервисы.

Команды разработчиков Clinictracker и Trueconf интегрировали ВКС в веб-портал Clinictracker с помощью инструментов для разработки Trueconf API. В результате компании создали полноценный онлайн-сервис для медицинских учреждений, который служит для коммуникаций между врачами и пациентами, а также для оказания удаленной профессиональной медицинской помощи по защищенной видеосвязи. При этом Clinictracker также используется американскими клиниками для обучения молодых специалистов, внутреннего общения, проведения конференций и врачебных консилиумов. Совместное решение Trueconf и Clinictracker работает в любых десктопных и большинстве мобильных браузеров, и не требует установки дополнительных расширений.

«Сотрудничество с Trueconf позволило создать интегрированную платформу для телемедицины, работающую как на ПК, так и на мобильных устройствах, — сказал Джошуа Гордон, генеральный директор Clinictracker. — Результатом нашей работы стало решение, в котором учтены все пожелания клиентов и реализована главная функция — оказывать помощь, когда это наиболее необходимо».

«Мы рады представить новое ВКС-решение, которое сделает телемедицину более доступной для всех, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Clinictracker выбрали Trueconf благодаря нашему опыту в области телемедицинских проектов, например, интеграции ВКС в "Инфоклинику" — самую популярную российскую телемедицинскую платформу, которая позволяет планировать и проводить удаленные видеоконсультации между врачами и пациентами с помощью обычных ноутбуков, ПК или мобильных устройств».