Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система»

Портал «Инфоклиника.RU» официально включен в реестр «Иные информационные системы» в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Этот статус позволяет централизованно подключить портал к ЕГИСЗ, а также к ЕСИА – единой системе аутентификации и авторизации. Это упрощает доступ к порталу через сервис «Госуслуги» как для пациентов, так и для клиник, и создает дополнительные удобства при получении медицинских услуг. Портал «Инфоклиника.RU» разработан компанией «Программы и технологии» – партнером компании «Смарт Дельта системс».

После централизованного подключения портала «Инфоклиника.RU» к ЕСИА для авторизации пациента через сервис «Госуслуги» медицинским учреждениям больше не потребуется самостоятельно подключаться к ЕСИА и использовать свои ГОСТ-сертификаты. Авторизация пациента через Госуслуги будет доступна всем сайтам на портале «Инфоклиника.RU»: потребуется только включить её в настройках. Централизованное подключение портала «Инфоклиника.RU» к ЕГИСЗ позволит клиникам отправлять данные в федеральные сервисы ИЭМК и РЭМД через портал «Инфоклиника.RU» без необходимости прямого подключения к Защищенной сети передачи данных (ЗСПД) Министерства здравоохранения России.

«Включение портала «Инфоклиника.RU» в реестр «Иные информационные системы» – долгожданное событие: нашему партнеру потребовалось 1,5 года, чтобы выполнить все требования МЗ РФ. Наличие этого статуса дает много преимуществ, в том числе значительную экономию времени и ресурсов в клиниках, использующих МИС «ИНФОКЛИНИКА», при подключении к ЕСИА и ЕГИСЗ», – сказал Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт Дельта системс».