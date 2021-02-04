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МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ договорились о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения

Бизнес

МТС и НИИ кардиологии Томского НИМЦ объявили о стратегическом партнерстве в области цифрового здравоохранения.

Стороны намерены сотрудничать в разработке, апробации и внедрении цифровых решений, ИТ-инструментов и сервисов в медицинскую, исследовательскую и образовательную деятельность кардиоцентра, в рамках соглашения планируется экспериментальная и клиническая апробация этих решений на базе НИИ кардиологии. В частности, речь идет об использовании Big Data и системах принятия решений, удаленном мониторинге показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы, в том числе, после высокотехнологичных методов лечения, которые применяются в НИИ.

С помощью системы дистанционного мониторинга артериального давления «МТС 120/80» также планируется проводить наблюдение за показателями артериального давления (АД) у больных артериальной гипертоний (АГ). Использование системы поможет повысить эффективность контроля АД и улучшит прогноз при АГ, которая является самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием и ведущей причиной кардиоваскулярных осложнений.

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Нынешняя ситуация ускоряет развитие в области телемедицинских технологий. С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей НИИ кардиологии станут еще ближе к пациентам», ― сказал директор НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик РАН, Сергей Попов.

«Наше сотрудничество – это коллаборация двух лидеров в своей сфере. Мы готовимся создать уникальный продукт в сегменте digital health, объединяющий в себе медицинскую экспертизу Томского кардиоцентра и опыт МТС. Уверена, наше сотрудничество приведет к прорыву в области цифровизации медицины не только на региональном, но и федеральном уровне. И, самое главное, мы работаем на благое дело – сохранение здоровья и даже жизни тысяч людей по всей стране», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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