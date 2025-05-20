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Трушин Валерий


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Крупнейшие игроки и новые правила: что ждет рынок дата-центров России в 2025 году 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Трушин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 211 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 29 1
Ростелеком 9906 1
Yandex - Яндекс 7695 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 773 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 656 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 537 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 527 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 830 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 85 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 23 1
Россия - УФО - Свердловская область 1581 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1642 1
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