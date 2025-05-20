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Трушин Валерий
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Крупнейшие игроки и новые правила: что ждет рынок дата-центров России в 2025 году 1
Трушин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 211 1
|DataPro - ДатаПро 94 1
|Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 29 1
|Ростелеком 9906 1
|Yandex - Яндекс 7695 1
|IXcellerate - Икселерейт 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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