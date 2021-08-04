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Исследование Konica Minolta: малый и средний бизнес стал чаще сталкиваться с киберугрозами во время пандемии

Konica Minolta и Keypoint Intelligence провели исследование бизнес-процессов малого и среднего бизнеса (СМБ). В результате были выявлены основные трудности, с которыми СМБ-компании столкнулись во время пандемии. Среди них, например, необходимость уделить больше внимания информационной безопасности и выстроить процессы, связанные с удаленной работой.

Исследование "Top SMB IT Pain Points & Solutions" было проведено Keypoint Intelligence по заказу Konica Minolta. Опрос 500 ИТ-руководителей из разных стран показал: пандемия усугубила проблемы, связанные с безопасностью и защитой данных. Для 48% опрошенных они стали главными в сфере ИТ, а 37% заявили – из-за новых условий их сотрудники столкнулись с вирусами, вредоносными программами или другими угрозами. В результате 47% компаний приобрели или обновили ПО для обеспечения информационной безопасности.

Трудности также возникли из-за перехода к удаленной работе. 38% компаний отметили, что управлять процессами в таком режиме труднее. 49% опрошенных рассказали, что у их сотрудников возникали сложности при работе в домашних условиях из-за нехватки необходимого оборудования и ПО – для 44% организаций проблемой стала их поддержка. «Возможно, именно поэтому во время пандемии 33% компаний вложились в управление информационными технологиями», – отметил Олаф Лоренц, старший генеральный менеджер подразделения цифровой трансформации Konica Minolta Business Solutions Europe.

Респонденты отметили, что с удаленной работой связаны и другие проблемы. По мнению 51% опрошенных, она негативно сказывается на общении сотрудников, а 37% считают, что удаленная работа осложняет доступ к файлам и их совместное использование. «Этим объясняется тот факт, что во время пандемии 35% компаний инвестировали в приложения для обмена документами и совместной работы», – сказал Олаф Лоренц.

Пандемия повлияла на востребованность и других решений. К примеру, 45% организаций стали использовать облачное хранилище или модернизировали его. 56% отметили высокую роль проектов, связанных со сканированием. Тем не менее, зависимость малого и среднего бизнеса от бумажных документов все еще высока: их доля в документообороте компаний составляет 42%. По мнению 49% опрошенных, это связано с вопросами конфиденциальности и безопасности.

Переход на удаленную работу ускорил процесс цифровизации. Об этом заявили 65% респондентов. Бизнес смог убедиться в том, насколько гибкими могут быть инструменты для удаленной и совместной работы, а также другие решения для оптимизации рабочих процессов и обеспечения информационной безопасности.

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