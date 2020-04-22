Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий среднего бизнеса.

Демонстрируемые платформой E990 высокая производительность и низкие задержки позволяют обеспечить максимальную эффективность бизнес-приложений, а ведущие в отрасли возможности дедупликации данных гарантируют снижение затрат на СХД. Мощная система управления Hitachi Ops Center на базе искусственного интеллекта (ИИ) способна значительно упростить конфигурирование и предоставление ресурсов хранения для систем ИИ, машинного обучения и контейнеризованных приложений. Платформа E990 в сочетании с Hitachi Ops Center обеспечивает в составе семейства решений Hitachi Vantara для средних предприятий вариант СХД целиком на базе флэш-памяти NVMe. Он дополняет широкий ассортимент мощных инфраструктурных решений, которые обладают лучшей в своем классе производительностью и предусматривают характерную для Hitachi стопроцентную гарантию доступности данных для бизнеса любого масштаба.

Компания также анонсировала программную систему EverFlex от Hitachi Vantara, которая обеспечивает простой и гибкий выбор вариантов приобретения для платформы E990 и всего комплекса решений Hitachi Vantara. EverFlex включает различные модели ценообразования на основе фактического потребления, от простой платы за пользование продуктами до конфигурируемых сервисов с оплатой в зависимости от конечного результата и модели «Система хранения как услуга». Она позволяет предприятиям среднего бизнеса привести расходы на ИТ в соответствие с коммерческим использованием продуктов и услуг, обеспечивая эффективные способы снизить затраты, избежать недоиспользования емкости и предотвратить сбои в работе.

Согласно прогнозам, объемы данных возрастут на 23%, а бюджеты компаний на хранение данных увеличатся в среднем лишь на 10%, поэтому компаниям среднего размера понадобятся решения по сокращению затрат на СХД. Новая платформа Hitachi VSP E990 с решением Hitachi Ops Center обеспечивает ведущие в отрасли показатели дедупликации данных – 4:1, что вдвое превышает возможности ближайшего конкурента компании и гарантирует высвобождение до 75% емкости СХД.

Как полагают отраслевые эксперты из аналитической фирмы 451 Research (в настоящее время – подразделение в составе S&P Global Market Intelligence), 43% покупателей СХД не готовы удовлетворить растущие потребности в будущем. Hitachi Vantara VSP E990 в сочетании с системой Ops Center предназначена для решения именно этой проблемы. Предусмотренные в Ops Center средства управления на базе ИИ оптимизируют выделение ресурсов хранения таким приложениям с выгодой до 90%. Они также позволяют устранить до 70% выполняемых вручную задач конфигурирования и предоставления ресурсов, предусматривая возможность в четыре раза ускорить анализ коренных причин проблем для поиска и устранения неисправностей.

Hitachi Vantara VSP E990 позволяет решить проблемы надежности инфраструктур данных, стоящие перед многими предприятиями: треть из них по-прежнему сталкивается с перебоями в работе или значительным падением производительности, которые связаны с недостаточной надежностью хранилищ. VSP E990 подтверждает многолетнее первенство Hitachi Vantara в обеспечении предприятий среднего размера надежными решениями по доступной цене. Платформа использует архитектуру целиком на базе энергонезависимой памяти (NVMe) и обладает ведущими в отрасли показателями IOPS по самой низкой цене (не более $0,03 за операцию ввода-вывода в секунду), а также сверхнизкими задержками, оптимизированными для наиболее требовательных к ресурсам приложений.

Новое решение EverFlex расширяет выбор доступных моделей ценообразования на основе фактического потребления, обеспечивая предсказуемость цен при использовании хранилищ по аналогии с облачными сервисами. Прежде всего оно позволит заказчикам оплачивать только используемые компоненты и привести расходы на технологии в соответствие с коммерческим использованием, обеспечивая экономию затрат до 20% за счет устранения необходимости платить за резервную емкость, необходимую в каждой системе. Дополнительные услуги обеспечат дальнейшее сокращение затрат и помогут избежать прерывания бизнес-операций благодаря предоставлению ориентированных на результат эксплуатационных сервисов, обеспечивающих более стабильные уровни обслуживания без увеличения нагрузки на персонал.

Платформа VSP E990 подходит партнерам, ориентированным на инновации и стремящимся обеспечить важные преимущества для своих заказчиков из числа предприятий среднего размера. Hitachi Vantara продолжает вкладывать средства в реализацию понятной, выгодной и новаторской программы для партнеров, которая предусматривает инструменты поддержки, маркетинговые ресурсы и инициативы, предназначенные для дистрибьюторов и реселлеров, ориентированных на средние предприятия.

«Платформа Hitachi Virtual Storage Platform E990 выводит хранилища среднего класса на новый уровень. VSP E990 представляет собой систему целиком на базе NVMe, которая поддерживает как память класса СХД (SCM), так и технологию NVMe-over-fabric (NVMEoF), способна масштабироваться до почти 6 миллионов IOPS и более чем 16 Петабайт эффективной емкости, обеспечивает гарантированное сокращение объемов данных в соотношении 4:1 "без всяких вопросов" только за счет сжатия и дедупликации и предусматривает стопроцентную гарантию доступности данных, – отметил Эрик Бюргенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям группы корпоративных инфраструктурных систем, платформ и технологий компании IDC. – Средним предприятиям, которым необходим запас для наращивания критически важных рабочих нагрузок, следует изучить предлагаемые Hitachi VSP E990 преимущества».