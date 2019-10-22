Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД

Hitachi Vantara представила новую платформу Hitachi Vantara VSP серии 5000 – массив флэш-накопителей на базе NVMe с высоким быстродействием. Платформа обеспечивает снижение затрат на хранение данных и работает в 1,4 раза быстрее, чем решения Dell и IBM. Она обладает самой высокой в своем классе отказоустойчивостью, создавая условия для бесперебойного функционирования вашего бизнеса.

Платформа VSP серии 5000 позволяет высвободить емкость, обеспечивая экономию и повышение доходности инвестиций.

Платформа VSP серии 5000 обеспечивает стопроцентную доступность данных, сокращение затрат на хранение данных, дедупликацию данных без ущерба для производительности, время отклика 70 микросекунд, повышение производительности приложений благодаря использованию энергонезависимой памяти, сокращение числа выполняемых вручную операций по управлению СХД с 30 до 8 за счет использования Hitachi Ops Center.

Платформа VSP серии 5000 обеспечивает повышение общей эффективности в результате дедупликации и сжатия данных; возможность экономить средства не только на приобретении емкости, но и благодаря сокращению занимаемых площадей, затрат на электроэнергию и техническую поддержку.