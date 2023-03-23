Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей

Восемь компаний требуют от российского юридического лица американской корпорации Oracle больше 900 млн руб. Среди кредиторов разработчика ПО – Сбербанк, «Марвел дистрибуция», «ФОРС дистрибуция» и другие. Ранее в отношении российского юрлица ввели процедуру наблюдения – это стадия, предшествующая банкротству.



Непомерные требования

Восемь компаний оказались в реестре кредиторов российского юрлица Oracle АО «Оракл компьютерное оборудование». Информация о претензиях организаций появилась на сайте картотеки арбитражных дел, в общей сложности они требуют от разработчика ПО больше 900 млн руб.

Бывший официальный дистрибутор американской компании в России «ФОРС дистрибуция» подала к Oracle иск почти на 440 млн руб. – в том числе более 403 млн рублей основного долга, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по госпошлине.

Фото: соцсеть Oracle В отношении российского юрлица Oracle введена начальная процедура банкротства

«Марвел Дистрибуция» надеется взыскать с Oracle 189 млн руб., «ФОРС – центр разработки» – 160,5 млн руб. Чуть более скромные требования у остальных: Сбербанк пытается получить от разработчика программного обеспечения 77 млн руб., «Нэк Нева коммуникационные системы» – 13 млн руб., группа ИТ-компаний «Борлас» – 11 млн руб., «Ньютек.ТВ» (профиль – ремонт коммуникационного оборудования) – 8 млн руб., «Инфосистемы джет» – 2 млн руб

По информации ТАСС, к рассмотрению приняты далеко не все иски – в общей сложности меньше половины. Также сообщается, что «Марвел дистрибуция» направила еще одно заявление об установлении размера требований кредиторов.

Не первые иски

Напомним, российские компании завалили российское представительство американской ИТ-компании Oracle исками на сотни миллионов еще летом 2022 г. Среди обратившихся фигурировали «Крок» (подала иск почти на 50 млн руб. в июне 2022 г.), «Мегафон», «ИБС платформикс» и «Табер трейд». Всего с мая по август 2022 г. к Oracle подали исков на общую сумму 296 млн руб.

Позднее суд удовлетворил иск оператора из-за отказа корпорации оказывать ему техподдержку и иск «Крок», но денег организации так и не получили. Из-за этого «Мегафон» в октябре 2022 г. инициировал процесс банкротства российского юрлица Oracle, так как своих 44 млн не дождался. Затем о своем намерении обанкротить корпорацию заявила и «Крок» (она хотела взыскать 49,7 млн руб.).

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В феврале 2023 г. в отношении Oracle ввели процедуру наблюдения – это первая стадия банкротства. Российское юрлицо Oracle в ответ направило апелляционную жалобу на решение.

Как Oracle бежала из России

Напомним, в начале марта 2022 г. американская корпорация объявила о приостановке своей деятельности в России из-за военной спецоперации на Украине.

Компания специализируется на производстве систем управления базами данных (СУБД), связующего программного обеспечения и бизнес-приложений, а также на поставке серверного оборудования. Продукцию Oracle использовали многие крупные российские компании, среди которых – Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», ФНс и другие. По итогам 2021 г., по данным «Контур.фокуса» выручка российского юрлица составила 7,8 млрд руб.

В июле 2022 г. CNews писал о планах корпорации уволить всех сотрудников российского представительства компании – их количество достигало порядка 300 человек. Позже оказалось, что часть российской команды Oracle ушли в отечественную компанию «Флант» заниматься поддержкой ИТ-инфраструктуры заказчиков и разработкой инструментов для автоматизации услуг по ее системному администрированию.