Российский Oracle на грани банкротства

«Крок» хочет обанкротить российское представительство Oracle по причине того, что компания не возвращает денежные средства за оплаченные услуги по техподдержке своего ПО. Ранее инициировать банкротство вендора намеревался «Мегафон». Сейчас сумма исков к Oracle составляет сотни млн руб.

Иск о банкротстве

ИТ-компания «Крок» подала иск о признании банкротом российскую структуру Oracle. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск ЗАО «Крок инкорпорейтед» к АО «Оракл компьютерное оборудование» в Арбитражный суд Москвы был подан 26 декабря 2022 г. Иск пока не принят к производству. Первым внимание на иск обратило агентство «Интерфакс».

В июне 2022 г. «Крок» обратился в суд с иском к компании о возврате денежных средств. Причина иска — отказ предоставлять услуги по техподдерже ПО. Сумма иска составила 49,7 млн руб. Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с Oracle 47,8 млн руб.

Как рассказали CNews представители «Крока», после обращения в суд и удовлетворения исковых требований, выплата от Oracle не последовала. Поэтому компания была вынуждена предпринять следующий шаг — инициировать банкротство российского представительства вендора.

Не первый случай

«Крок» — не первая компания, которая намеревается обанкротить российский Oracle. Например, в середине октября 2022 г. инициировать банкротство российского представительства американской ИТ-компании собирался «Мегафон».

Представители «Мегафона» тогда пояснили CNews, что намерение было вызвано неисполнением со стороны «дочки» Oracle вступившего в силу решения суда о взыскании денежных средств.

Oracle хотят обанкротить

Так, в июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» о взыскании с российской «дочки» компании 44 млн руб. У «Мегафона» и «дочки» Oracle был договор на оказание услуг технической поддержки оборудования и ПО, по которому была осуществлена предоплата в размере 105 млн руб.

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Однако 4 марта 2022 г. Oracle в одностороннем порядке прекратил оказание услуг технической поддержки. В этой связи «Мегафон» потребовал вернуть ему переплату по договору, после чего и обратился в суд.

Уход Oracle из России

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

Напомним, в марте 2022 г. после начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

В этой связи к российской «дочке» Oracle был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным договорам. По подсчетам CNews, с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. Больше половины от этой суммы приходилось на иск от «Марвел-дистрибуции». Этот дистрибутор смог отсудить у Oracle 48 млн руб., «Инфосистемы джет» — 28 млн руб.

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На этом иски к вендору не закончились. И в октябре 2022 г. ИТ-компания «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший иск в размере 431,7 млн руб.