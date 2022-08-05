«Марвел» купил российский бизнес производителя принтеров вместе с сотрудниками

Владелец «Марвел КТ» приобрел российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark. Помимо бизнеса, новому владельцу достались и сотрудники компании. Сумма сделки могла составить около $700 млн. Дистрибутор планирует после ухода зарубежных игроков занять 20% рынка российской печати.

«Марвел» усиливает позиции

Владелец одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России «Марвел-дистрибуция» (юрлицо «Марвел КТ») приобрел российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на представителя головной компании дистрибутора.

«Марвел-дистрибуция» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», остальные 5% сосредоточены в руках Владимира Корнева. Как следует из базы «Контур.фокус», ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» 1 августа 2022 г. стала единственным владельцем ООО «Лексмарк интернэшнл рус».

Сумма сделки не раскрывается. По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, стоимость Lexmark должна составлять около $700 млн.

Влияние на компанию

Под новым руководством Lexmark продолжит вести все актуальные контракты в России, рассказали изданию в компании «Ф-плюс оборудование и разработки». Российское юрлицо Lexmark ООО «Лексмарк интернэшнл рус» будет переименовано в ООО «Ф-плюс имэджинг».

«Производственных мощностей у Lexmark нет, основная ценность компании — это штат и клиенты», — подчеркнули в «Ф-плюс оборудование и разработки». В этой связи Леонид Делицын отметил, что если в бизнесе нет «ничего, кроме штата и клиентов, то стоимость может быть на порядок ниже» $700 млн.

«Марвел КТ» усиливает позиции на российском рынке печати

«Ф-плюс имэджинг» планирует перевести в свой штат сотрудников местного представительства Lexmark — менеджеров по продажам и сертифицированных инженеров, осуществлявших сервисную поддержку клиентов.

Принтеры «Марвел»

«Марвел-дистрибуция» запустила собственный производственный кластер корпоративного оборудования F+ Tech весной 2021 г. Компания начала производить линейки серверов, сетевого оборудования, систем хранения данных, а также печатного оборудования. Оборудование под брендом F+ imaging (юрлицо «Ф-Плюс мобайл», принадлежит «Марвел КТ») продолжит производиться по контракту на тех же фабриках, что и оборудование Lexmark.

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Практически все производители печатной техники, такие как HP, Xerox, Canon и другие, ушли из России. Сейчас они распродают складские остатки и не осуществляют какую-либо экспансию, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Марвел-дистрибуции» Алексей Мельников. По его словам, в ближайшие годы рынок печати будет представлен крайне ограниченным количеством участников, включая азиатских вендоров. «В наших планах занять до 20% рынка», — заявил он.

По данным IDC за первый квартал 2022 г., Lexmark занимала четвертое место на рынке принтеров в Европе, Ближнем Востоке и Африке в сегменте от $500. Доля вендора составляла 11,3%, опережали его HP, Canon и Kyocera. Компания работает в России с 2010 г., она входила в группу «Лексмарк интернэшнл», специализирующуюся на разработке, производстве и поставке печатающих устройств, включая лазерные принтеры, многофункциональные устройства и сопутствующие расходные материалы.

По данным «Контур.фокуса», по результатам 2021 г. выручка ООО «Лексмарк интернэшнл рус» составила 1,3 млрд руб., что на 23% ниже, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 25 млн руб.