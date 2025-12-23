Разделы

Экофинанс МФК CreditPlus Кредит Плюс

Экофинанс МФК - CreditPlus - Кредит Плюс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 14 488 873 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 14 488 873 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 1 510 631 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

23.12.2025 IT TASK завершил аудит информационной безопасности в CreditPlus 3
22.06.2015 МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Экофинанс МФК и организации, системы, технологии, персоны:

MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Visa International 1974 1
Срочноденьги 5 1
Финкарта 1 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 129 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Гришин Олег 12 1
Доровских Филипп 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 1
