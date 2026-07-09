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Индексная книга (каталог) CNews*
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Барановская Елена

СОБЫТИЯ


09.07.2026 IRB Family автоматизирует процесс открытия ресторанов на платформе SimpleOne 1
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne 1
15.07.2015 В Курской области создана система мониторинга здравоохранения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Барановская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 1
Парус Корпорация 206 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 270 1
Ростелеком 10881 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2018 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8552 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4301 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2044 1
SCRUM - Методология совместной работы 162 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 941 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 1
Чуканов Сергей 109 1
Фисенко Лев 61 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3950 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5717 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11489 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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