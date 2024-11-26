AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами

Поставщик комплексных ИТ-решений с 30-летней историей AUXO успешно завершил масштабный проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для управления внутренними ИТ-процессами компании. В рамках проекта компания преодолела технологические ограничения, связанные с уходом зарубежных вендоров, и создала единую среду для управления ИТ-сервисами для более чем одна тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Начавший свою историю как ИТ-департамент международной корпорации более 30 лет назад, сегодня AUXO успешно работает как независимая российская компания. Но в условиях трансформации российского ИТ-рынка компания столкнулась с необходимостью замены нескольких систем управления ИТ-сервисами, включая ServiceNow. AUXO сделал выбор в пользу SimpleOne ITSM, что позволило не только обеспечить непрерывность бизнес-процессов, но и существенно оптимизировать управление ИТ-инфраструктурой.

«Мы приняли решение использовать то же решение, которое предлагаем нашим клиентам. Благодаря тому, что мы придерживались парадигмы максимального использования стандартной функциональности SimpleOne, нам удалось запустить систему в рекордно короткие сроки — всего за два месяца», — сказал заместитель генерального директора по операционной деятельности AUXO Алексей Конышков.

«Проект внедрения SimpleOne в AUXO выступил одной из опорных точек для наших специалистов, позволив нарастить экспертизу по решениям партнера, получить практический опыт разработки под определенные бизнес-задачи компании. Собственный опыт всегда является уникальным, поэтому данный проект приобретает большую ценность», — сказал руководитель направления СХ автоматизации AUXO Михаил Лобанов.

Внедренная система SimpleOne ITSM позволила создать единое цифровое пространство для всех ИТ-процессов компании. Сегодня в системе работают 70 специалистов технической поддержки, которые обрабатывают заявки через унифицированный портал самообслуживания. Система автоматически распределяет запросы через сервисный каталог, управляет процессами заказа и обслуживания ИТ-оборудования, а также интегрируется с корпоративными системами, включая Active Directory.

«Кейс AUXO отлично демонстрирует, как российские компании могут быстро и эффективно решать задачи импортозамещения. Компания с международной экспертизой и высокими стандартами качества смогла реализовать проект, ориентируясь на стандартную функциональность нашего решения. Мы видим в этом дополнительное подтверждение того, что заложенные нами практики ITSM действительно носят практический характер и готовы к использованию сразу после развертывания», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.