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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калякин Андрей

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калякин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-Экспертиза - IT Expertise 83 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 271 1
АйТи 1517 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2669 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1207 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2221 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6504 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7398 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1104 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Жакашев Илья 7 1
Костина Светлана 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3451 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7746 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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