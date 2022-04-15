Разделы

Бизнес Интеграция
|

SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи»

SimpleOne cообщает о подписании партнерского соглашения с компанией «АйТи». В рамках сотрудничества команда «АйТи» будет реализовывать для своих клиентов полный цикл работ по внедрению продуктов SimpleOne, а также, при необходимости, сможет обеспечить российским компаниям полноценную миграцию с других платформ на SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Российский рынок решений для сквозной автоматизации бизнес-процессов динамично растет, отражая стремление отечественных компаний повысить связность, производительность и адаптивность информационных систем к постоянно меняющимся внешним условиям и требованиям потребителей, – сказал Андрей Калякин, директор Департамента сервисов «АйТи». – Наша компания реализует для крупнейших российских заказчиков широкий спектр процессных задач в таких областях, как управление клиентским опытом, управление корпоративными сервисами в рамках ОЦО и отдельных служб, управление инвестиционными проектами, внедрение “цифровых сотрудников” и др. SimpleOne представляет собой зрелый отечественный инструмент для предприятий любого масштаба и области деятельности. Мы уверены, что партнерство с SimpleOne позволит нам предложить заказчикам отличную импортозамещающую платформу для решения актуальных бизнес-задач и обеспечить интеграцию наших собственных разработок в области автоматизации и роботизации».

«Наш партнерский портфель пополнился еще одним сильным интегратором – компанией “АйТи”, – отметил Илья Жакашев, коммерческий директор SimpleOne. – У коллег мощная отраслевая ИТ-экспертиза и знание особенностей бизнеса, что позволит им эффективно и быстро решать задачи автоматизации сервисных подразделений различных предприятий России с помощью платформы SimpleOne. Сейчас мы наблюдаем резкий рост спроса на решения SimpleOne. Сотрудничество поможет придерживаться нашей главной цели – оперативно и в полном объеме предоставлять как можно большему количеству компаний надежный инструмент автоматизации бизнес-процессов».

***

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа»
Цифровизация

Компания SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации всех сервисных бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: IT, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Группа компаний «Аплана» – многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем. За более чем 30 лет работы «АйТи» разработали целый ряд высокотехнологичных продуктов, большинство из которых завоевало огромную популярность на российском рынке и успешно используется тысячами отечественных предприятий. В числе таких решений: платформа роботизации бизнес-процессов Robin RPA, ML-платформа аналитики, неструктурированных данных Preferentum, система управления персоналом «БОСС-Кадровик», ЕСМ-система «Логика» и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский антисанкционный закон больно ударит по отечественной электронике

У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России

«Ростелеком» крупно оштрафован за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты

Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

Samsung заставляет продажников работать бесплатно и заменять собой техподдержку. За это им тоже не платит

«Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком»

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»