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Самсонов Андрей



13.01.2025 Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne 1
22.10.2009 «Туполев» выбрал Zlock для защиты от утечек 1
27.03.2009 «Комстар-ОТС» обеспечил связью филиал We R. Supply в Самаре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Самсонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
We R. Supply - Ви Ар Саплай 1 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 78 1
Шумакова Элеонора 1 1
Белявский Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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