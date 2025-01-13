Самсонов Андрей
|13.01.2025
|Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne 1
|22.10.2009
|«Туполев» выбрал Zlock для защиты от утечек 1
|27.03.2009
|«Комстар-ОТС» обеспечил связью филиал We R. Supply в Самаре 1
Самсонов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
|МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
|МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
|We R. Supply - Ви Ар Саплай 1 1
|Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
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