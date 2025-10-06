Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

ICL Soft First BI


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 ICL Soft выводит на рынок флагманскую аналитическую платформу First BI для перехода к управлению бизнесом на основе данных 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ICL Soft и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 17 1
ICL ГК 440 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7410 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4489 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1842 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 875 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 316 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4356 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2769 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12025 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3258 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7159 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5216 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5150 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 574 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1397 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3452 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1378 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16913 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9190 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1299 1
Мясников Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1501 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

