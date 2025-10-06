ICL Soft выводит на рынок флагманскую аналитическую платформу First BI для перехода к управлению бизнесом на основе данных

Российский разработчик программного обеспечения ICL Soft объявляет о запуске собственной аналитической платформы нового поколения First BI. Решение предназначено для комплексного перевода компаний на управление, основанное на данных, и закрывает все ключевые задачи по работе с бизнес-аналитикой — от консолидации разрозненной информации до прогнозирования с помощью искусственного интеллекта. Решение уже тестируют российские фарм-компании. Об этом CNews сообщили представители ICL Soft.

Современный бизнес сталкивается с проблемой «хаоса данных»: критически важная информация хранится в десятках не связанных друг с другом систем, что замедляет принятие решений и снижает их эффективность. First BI выступает как универсальный инструмент, который объединяет данные из различных источников — от ERP и CRM-систем до Excel-файлов — и создает единый источник истины для всей компании. Система имеет собственную интеграцию с данными из «Честный знак», что позволяет отслеживать продажи, логистику и складские остатки сразу после внедрения решения.

Ключевые возможности First BI для бизнеса

Объединение данных и единая картина бизнеса. Платформа интегрирует разрозненные данные из различных систем в одном окне, предоставляя руководству целостное и актуальное видение всех процессов.

Экономия затрат на 30%. За счет автоматизации процессов аналитики и использования готовых решений компаниям удается значительно снизить затраты на аналитику.

Высокая скорость внедрения и получения результатов. Внедрение First BI занимает рекордно короткие сроки: первые готовые отчеты и дашборды компании получают уже через две недели. Скорость подготовки регулярной отчетности увеличивается в разы.

Повышение операционной прозрачности. Решение позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые метрики цепочек поставок, продаж и складских остатков, минимизируя риски и нестыковки.

ИИ-прогнозирование для опережающего управления. Встроенные модели искусственного интеллекта позволяют автоматизировать сложные аналитические задачи при работе с большим объёмом данных, такие как прогнозирование спроса, оценка рисков и выявление аномалий тренды, помогая менеджменту принимать не просто своевременные, но и опережающие решения. За счет специального модуля мы можем разрабатывать ИИ-ассистентов под любые аналитические задачи. Например, для получения рекомендаций по составлению маршрутов полевого персонала, расчета потенциала рынка конкретных территорий и так далее.

Платформа ориентирована на все уровни управления в компании: топ-менеджмент (прозрачность, быстрые решения и прогнозирование), аналитики (готовые витрины данных, ML-ready база и гибкая настройка), ИT-департаменты (простая интеграция, гибкая архитектура и снижение операционной нагрузки), полевые команды (ключевые KPI и метрики всегда под рукой в мобильном приложении).

First BI является развитием концепции аналитической зрелости, где аналитика дополнена продвинутым прогнозированием и интеллектуальными помощниками.

Виктор Мясников, директор по продуктовой разработке ICL Soft: «ICL Soft создает полный цикл решений для цифровой трансформации c использованием ИИ: от голосового помощника для работника в каске – до стратегической BI-системы для топ-менеджеров. Наша экспертиза охватывает весь спектр – от сбора данных и искусственного интеллекта до их трансформации в готовые бизнес-решения «под ключ». Мы не просто поставляем ПО – мы внедряем новую культуру управления на основе данных, обеспечивая клиентам реальное конкурентное преимущество и технологический суверенитет».