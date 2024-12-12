REM подход (Record Extended Model) позволяет динамически расширять модель данных таблицы. В его основе лежит идея хранения специфических полей. Вместо их добавления в основную таблицу, REM позволяет делать это в конкретной записи. Расширенная модель используется в противовес традиционного подхода к организации каталога услуг, когда для каждого типового запроса создается отдельная таблица.