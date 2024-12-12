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REM Record Extended Model


REM подход (Record Extended Model) позволяет динамически расширять модель данных таблицы. В его основе лежит идея хранения специфических полей. Вместо их добавления в основную таблицу, REM позволяет делать это в конкретной записи. Расширенная модель используется в противовес традиционного подхода к организации каталога услуг, когда для каждого типового запроса создается отдельная таблица.


12.12.2024 SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

REM и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
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ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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