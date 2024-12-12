REM Record Extended Model
REM подход (Record Extended Model) позволяет динамически расширять модель данных таблицы. В его основе лежит идея хранения специфических полей. Вместо их добавления в основную таблицу, REM позволяет делать это в конкретной записи. Расширенная модель используется в противовес традиционного подхода к организации каталога услуг, когда для каждого типового запроса создается отдельная таблица.
|12.12.2024
|SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS 1
REM и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
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