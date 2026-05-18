SimpleOne добавила дизайн токены для единого фирменного стиля и массовое редактирование в релизе 1.33.0

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) объявила о выходе обновления Low-code-платформы версии 1.33.0, направленное на повышение управляемости интерфейса, улучшение пользовательского опыта и более гибкую адаптацию системы под бизнес-задачи. В новой версии появились дизайн-токены для централизованной кастомизации визуального стиля, массовое редактирование записей прямо из списков и расширенное отображение атрибутов в представлениях. Изменения снижают зависимость от сложной ручной настройки и упрощают работу с интерфейсом.

Конечные пользователи и клиенты запрашивали больше возможностей для кастомизации интерфейса, чтобы адаптировать платформу под корпоративные стандарты и привычные сценарии работы. Первым изменением в этом направлении стали дизайн-токены — инструмент централизованного управления визуальным стилем. Теперь все готовые бизнес-приложения платформы (ITSM, ITAM, B2B CRM, HRMS, SDLC) и решения, разработанные самостоятельно на базе SimpleOne, можно привести к единому корпоративному фирменному стилю через централизованную настройку, без необходимости адаптировать каждое приложение отдельно. Это закладывает основу системы управления интерфейсом. В последующих релизах появятся дизайн-токены для управления отступами, скруглениями, тенями, а также поддержка тёмной темы, которую пользователи платформы давно ждали.

Второе изменение — массовое редактирование записей прямо из списка записей. Пользователь выбирает нужные строки с помощью флажков, нажимает «Редактировать» в появившемся компоненте и задает новое значение поля для всех выбранных записей — без перехода в форму каждой из них. В версии 1.33.0 функция поддерживает поля типов «выбор» (Choice) и «ссылка» (Reference). Это позволяет, например, одним действием переназначить ответственного по нескольким задачам или изменить статус группы запросов на обслуживание.

Обновление также расширяет возможности работы с расширенной моделью записи (Record Extended Model, REM). Теперь администраторы выводят атрибуты расширенной модели в колонки представления списка — как для всех пользователей, так и в персональных настройках. В версии 1.33.0 на одно представление доступна одна расширенная модель; встроенное редактирование, построение отчётов на базе этих данных и импорт табличных данных и персональных настроек появятся в следующих обновлениях.

«В версии 1.33.0 мы сделали три вещи, которые меняют повседневную работу с платформой: массовое редактирование записей прямо из списка, атрибуты расширенной модели в колонках представления списка — и переход к централизованному управлению визуальным стилем через дизайн-токены. Каждая из них решает конкретную боль, и все три вместе двигают платформу в сторону зрелой, управляемой системы», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.