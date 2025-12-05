Вышла новая версия ESM-платформы SimpleOne с поддержкой мультиязычных объявлений и доступом к внешним спецификациям услуг

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила новую версию приложения Simple Application 2.0.0, которое содержит инструменты для имплементации модели ESM (Enterprise Service Management, управление услугами в масштабах предприятия). Обновление включает виджет для отображения спецификаций услуг на портале самообслуживания, а также инструменты для создания многоязычных объявлений и автоматической локализации. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Новая функциональность приложения помогает организациям с международными подразделениями автоматизировать массовые коммуникации. Платформа позволяет локализовать объявления и публиковать их на портале, либо отправлять их по электронной почте каждому пользователю с учетом языковых настроек его системы. Использование шаблонов упрощает процесс подготовки сообщений, а возможность прикреплять вложения делает объявления более информативными.

Обновление полезно для крупных компаний, которые регулярно проводят технические работы или планируют массовые изменения для много(мульти)язычной аудитории. Чтобы разослать индивидуальные объявления на разных языках, администратор системы может создать шаблон объявления с переводами на нужные языки. Далее нужно проверить параметры события и запустить рассылку. Всем получателям автоматически придет уведомление на их языке, а объявления будут оформлены в едином корпоративном стиле.

«В международных компаниях администраторам часто приходится готовить несколько вариантов одного и того же объявления для разных стран и языков. Это занимает много времени и усложняет массовые коммуникации. В новой версии приложения мы сделали инструменты, которые помогают автоматизировать эту работу и упростить публикацию анонсов и рассылку соответствующих сообщений для пользователей из разных регионов», — отметил Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne.

Дополнительно пользователи портала самообслуживания на платформе SimpleOne получили быстрый доступ к подробной информации о запрашиваемой услуге из каталога. Для этого на формы запросов добавили портальный виджет External Specification, который дает доступ к спецификации запрашиваемых услуг.