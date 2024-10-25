Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация
|

SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе

Российский разработчик SimpleOne, входит в ITG, обновил версию 1.23.3 своей ESM-платформы. Она предлагает ряд улучшений, направленных на повышение безопасности, удобство пользователей и эффективность управления бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии виджеты, которыми ежедневно пользуются агенты, стали более удобными. Их адаптировали под разные устройства — смартфоны, планшеты и десктопы. Виджеты теперь подстраиваются под экраны разного размера, что облегчает работу с системой в мобильных условиях. А администраторы могут выбирать какие данные показывать и как именно. «Лента активности» обновилась хронологией событий, упрощая скорость реакции на запросы пользователей.

Обновление добавило две таблицы в ESM-платформу. Таблица «Отсутствия» позволяет сотрудникам фиксировать периоды отпусков, командировок или больничных. Менеджеры подразделений могут отслеживать и контролировать информацию о своих подчиненных напрямую в системе. В таблице «Модули продуктов» пользователи управляют разработкой продуктов. Они могут создавать записи на каждый продукт и отслеживать их статус. На форме управления услугами появилось новое поле «Тип предложения» для управления этапами услуги перед заключением соглашения.

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса
Бизнес

Расширена функциональность финансового управления. Для пользователей добавлены новые специализированные роли, такие как агент и менеджер центров финансовой ответственности (ЦФО), фискальные агенты и менеджеры, а также роли, связанные с управлением закупками и потребностями. Это упрощает контроль и разделение полномочий между сотрудниками, внедряя структурированное управление бизнес-процессами.

«Для принятия обоснованных бизнес-решений критически важно, чтобы обработка задач в системах была прозрачна и управляема. Именно с этой целью мы запустили обновление ESM-платформы. Кроме улучшений визуальной составляющей, мы повысили уровень безопасности платформы: алгоритм шифрования паролей обновлен с AES-128 на более надежный AES-256, добавлена защита от потенциального перенаправления на вредоносные ресурсы», — сказал директор по платформенным продуктам SimpleOne Илья Радченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63%

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Программиста оставили без зарплаты за то, что он вычислил в компании менеджера, ворующего деньги

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: