В SimpleOne появилась поддержка нескольких провайдеров авторизации и компактный режим агентского интерфейса

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил версию 1.28 одноименной low-code/no-code платформы. Основными нововведениями стали расширенные возможности авторизации с поддержкой множественных SSO-провайдеров, компактный режим просмотра форм и списков, настраиваемые разделители числовых значений для повышения удобства работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В обновленной версии SimpleOne пользователи могут выбирать предпочтительный способ авторизации, используя базовую аутентификацию или внешних (сторонних) поставщиков авторизации, поддерживающих OpenID Connect. Для этого разработчики включили в поставку новый виджет для страницы авторизации, который позволяет выбрать предпочтительный способ входа из настроенных в системе и осуществить авторизацию пользователя. Сам механизм авторизации переработан и стал более безопасным. Для администраторов предоставлена возможность настраивать политики паролей и ограничивать количество попыток авторизации. Дополнительно в платформе появился новый класс серверного API SimpleSystem с проверкой административных прав пользователя, что повышает общий уровень безопасности системы.

Для полей, содержащих числовые значения, появилась возможность использовать разделители разрядов и задавать отображение разрядов для каждого языка индивидуально. В новой версии пользователям предложен опциональный компактный режим отображения агентского интерфейса, применяемый к формам и спискам.

В сервисной составляющей платформы система автоматически указывает сотрудника в поле «Заявитель», который создает обращение. При обработке обращений можно использовать не только атрибуты сущности «пользователь», но и атрибуты сущности «сотрудник», например, такой как «VIP», что позволяет выстраивать приоритизацию и персонализацию обслуживания.

«Версия 1.28 усиливает SimpleOne за счет поддержки множественных SSO-провайдеров по OpenID Connect, настраиваемых политик безопасности, улучшений серверного API SimpleSystem с проверкой прав и компактного UI-режима, обеспечивая повышенную безопасность и удобство для корпоративных пользователей», — отметил Илья Радченко, Product Owner платформы SimpleOne.

Обновленная версия платформы уже доступна для заказа клиентам SimpleOne. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте компании.