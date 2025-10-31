SimpleOne 1.29: новые возможности ESM и разделение платформы на два независимых приложения ‎

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 1.29.0 одноименной Low-code/No-code платформы с двумя фундаментальными обновлениями. Первым обновлением стала поддержка организации модели сервисных корпоративных взаимоотношений с несколькими поставщиками услуг. Вторым обновлением стало разделение платформы на два самостоятельных приложения, которые содержат бизнес-инструменты ESM-платформы (Enterprise Service Management, управление услугами в масштабах предприятия) и инструменты разработки платформы (Low-Code Application Platform). Это позволит клиентам получать функциональные и технические обновления быстрее и независимо друг от друга. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии платформы SimpleOne появилась возможность указывать множественных поставщиков и потребителей услуг в бизнес-инструментах ESM-платформы. Теперь компании могут назначать в системе поставщиками услуг любые отделы и департаменты компании, например, бухгалтерию, HR или АХО, и управлять их портфелями услуг. Платформа способствует полноценному управлению корпоративными услугами за счет новых специализированных инструментов для организации сервисного подхода в масштабах предприятия.

На формах задач появился виджет сервисных отношений, который показывает поставщика и потребителя услуги. Сотрудники сразу видят, кто отвечает за решение их задачи и кто получает услугу, что упрощает координацию между подразделениями. Функциональность помогает строить достоверные отчеты по услугам разных подразделений и выстраивать комплексные услуги с участием нескольких поставщиков.

«Мы подошли к точке, где SimpleOne из единой платформы превращается в экосистему. Разделение на ESM и LCAP — это не просто обновление, а архитектурный сдвиг, который открывает новую эру осознанного внедрения ESM. Клиенты получают независимые релизные циклы, большую стабильность и контроль над развитием своих решений», — отметил Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Кроме того, приложение разработки платформы получило обновленную логику обработки электронных писем. Раньше любая ошибка при обработке письма блокировала всю очередь, а обращения клиентов попадали в систему с задержкой. Теперь система переносит необработанные письма в специальный раздел «Исключения обработки электронных писем». Обращения клиентов больше не застревают в очереди, а служба поддержки может оперативно реагировать на запросы.

Дополнительно у LCAP появились правила проверки безопасности URL, которые предотвращают несанкционированные запросы и утечки данных. Администраторы системы могут создавать шаблоны URL, разрешенных или запрещенных для использования в серверных методах API, чтобы обеспечить безопасность обращений во внешние системы.

Обновленная версия платформы уже доступна клиентам SimpleOne. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте компании.