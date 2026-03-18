СТД «Петрович» запустил программу цифровой трансформации на базе Low-code платформы SimpleOne

Компания СТД «Петрович» совместно с цифровым партнером «Петрович-Тех» запустила программу цифровой трансформации на базе Low-code платформы от вендора SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Проект реализован при участии интегратора «Медиа-тел». Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В 2023 г. «Петрович-Тех» провел масштабную диагностику ИТ-ландшафта компании с целью разработки архитектуры и определения направлений цифровой трансформации. По результатам диагностики компания сформировала ИТ-стратегию, одним из компонентов которой стала платформа SimpleOne для автоматизации всех сервисных процессов. Ключевая задача — создание единой цифровой среды, где сотрудники разных подразделений могут эффективно взаимодействовать в рамках сквозных процессов.

Основными критериями выбора платформы для управления корпоративными услугами (ESM) SimpleOne стали модель поставки «программное обеспечение как услуга», Low-code и No-code инструменты для быстрой проверки бизнес-гипотез, масштабируемость и производительность, а также наличие в реестре российского ПО и соответствие требованиям импортозамещения.

«Наша стратегическая цель — создать единую ESM-платформу для всех неучетных процессов компании. Мы хотим, чтобы любой сотрудник, даже не всегда точно зная, где должен решаться его вопрос, мог найти ответ через единое окно. Платформа SimpleOne позволяет это реализовать благодаря гибкости и возможности быстро проверять бизнес-гипотезы — буквально за пару недель мы можем создать процесс, дать его бизнесу на проверку и только потом принимать решение о полноценной разработке продукта», — сказал Владислав Бердичевский, ИТ-директор «Петрович-Тех».

В январе 2024 г. при участии интегратора «Медиа-тел» стартовала программа цифровой трансформации на базе платформы SimpleOne. Было реализовано комплексное решение для управления просроченной дебиторской задолженностью, охватывающее работу всех участвующих в процессе подразделений. Был создан интернет-портал «Бухгалтерия» в качестве единой точки получения запросов, настроены процессы «Счет-фактура на аванс» и «Акты сверок». После настройки процессов «Акты сверок» 99% запросов обрабатывается в течение одной минуты благодаря интеграции SimpleOne с центральной финансовой системой компании.

«Для нас, как для интегратора, проект по автоматизации управления просроченной дебиторской задолженностью стал ярким примером того, как правильно выстроенная цифровая платформа превращает многокомпонентный процесс в прозрачный и управляемый механизм. Вместе с командой Заказчика мы прошли полный цикл — от детальной проработки требований и зон ответственности каждого участника до разработки собственных, иногда уникальных инструментов для юридического блока, финансов, бухгалтерии и службы экономической безопасности (СЭБ)», — сказал Владимир Лялеко, директор центра «Управление ИТ-услугами» ГК «Медиа-тел».

Компания развивает портфель проектов на базе SimpleOne, реализуя стратегию создания единой Low-code платформы для всех сервисных процессов. Сейчас в разработке еще пять проектов, такие как цифровизация службы поддержки клиентов и система чек-листов для контрольно-ревизионного отдела.

«Проект с СТД "Петрович" показывает, как важна для платформ автоматизации способность быстро адаптироваться под уникальные процессы бизнеса. Компания не просто автоматизировала отдельные процессы, а выстроила целостную стратегию цифровой трансформации, где каждый новый проект усиливает общую экосистему. Мы рады, что наша платформа стала фундаментом для масштабных изменений в "Петровиче" и помогает создавать реальную ценность для бизнеса», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.