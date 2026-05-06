SimpleOne сформировала практические критерии выбора систем управления ИТ-активами на основе анализа запросов клиентов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) проанализировала запросы клиентов на внедрение и доработку, а также обращения к внутренним командам вендора и выявила критерии, по которым российские компании оценивают системы управления ИТ-активами (ITAM). Анализ показал, что при выборе ITAM бизнес ориентируется на практическую применимость и соответствие внутренним требованиям организации. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

С учетом внешних факторов — роста рынка ITAM-решений в России, тренда на импортозамещение и ужесточения требований к прозрачности учета ИТ-активов, в компании проанализировали исходные данные. Также были учтены текущие реалии бизнеса: давление на ИТ-бюджеты, требования регуляторов и необходимость обеспечения операционной устойчивости. На этой основе были выделены несколько ключевых критериев, которые чаще всего влияют на выбор решения.

Во-первых, функциональные критерии. Компании оценивают, насколько система способна закрыть базовые задачи управления ИТ-активами без значительных доработок. Стоит отметить, что понятия CMDB (Configuration Management Database) и AMDB (Asset Management Database) нередко смешивают. CMDB ориентирована на управление конфигурациями в рамках ITSM-процессов, тогда как AMDB фокусируется на управлении активами — их учете, жизненном цикле, финансовых и договорных аспектах. В данной статье речь идёт именно об AMDB, поскольку мы рассматриваем полный цикл управления ИТ-активами от закупки до списания. Речь идет о наличии инвентаризации «из коробки», полноценной AMDB учетом взаимосвязей между объектами, а также управлении жизненным циклом активов от закупки до списания. Важным фактором становится автоматическое обнаружение автоматическое обнаружение оборудования в сети в сети и корректный учет лицензий, включая контроль их соответствия. Кроме того, заказчики обращают внимание на наличие финансового учета, работу с контрактами и поставщиками. Отдельное значение имеет гибкость настройки и возможность доработки системы, как с помощью Low-code инструментов, так и через полноценную разработку, без привлечения ресурсов вендора.

Во-вторых, технические критерии. Заказчики оценивают, насколько система готова работать в их инфраструктуре и масштабироваться вместе с бизнесом. В числе ключевых требований — поддержка больших объемов данных, стабильная архитектура и возможность горизонтального масштабирования. Существенную роль играют готовые интеграции с корпоративными системами, наличие API и поддержка асинхронного обмена данными. Также учитываются технологический стек и используемая СУБД, поскольку это влияет на стоимость владения и доступность специалистов. Дополнительно компании обращают внимание на наличие инструментов управления версиями, возможность отката изменений и варианты развертывания — в облаке или на собственной инфраструктуре.

В-третьих, экономические критерии. Компании все чаще оценивают не только стоимость лицензии, но и полную экономику проекта. Важна прозрачная модель лицензирования, отсутствие скрытых платежей за отдельные модули и предсказуемая стоимость интеграций и обновлений. Существенное значение имеет расчет совокупной стоимости владения на несколько лет вперед с учетом поддержки, инфраструктуры и доработок. Также учитывается выбор между облачной моделью и on-premise развертыванием в зависимости от масштаба бизнеса и требований к безопасности.

Наконец, важную роль играют критерии выбора вендора. Компании оценивают не только продукт, но и модель взаимодействия с поставщиком. В числе ключевых факторов — прозрачность коммуникации, наличие развитой партнерской экосистемы, доступность обучения и документации, а также качество технической поддержки. Дополнительно учитывается открытость продуктовой стратегии и возможность влиять на развитие решения.



