«Новотранс» централизует учет ИТ-активов на базе SimpleOne ITAM

Группа компаний «Новотранс», российский частный транспортный холдинг с более чем 4000 сотрудников, переводит учет ИТ-активов в SimpleOne ITAM. SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) предоставляет систему, на базе которой холдинг централизует данные об ИТ-оборудовании, его движении и статусах для центрального офиса и региональных подразделений. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«Новотранс» уже поставил на учет в SimpleOne ITAM около 3 тыс. активов — большую часть товарно-материальных ценностей, подлежащих инвентаризации. В системе ведется весь жизненный цикл оборудования: выдачу, перемещение, смену пользователя, ремонт, модернизацию, списание и утилизацию. Поскольку техника переходит между сотрудниками, подразделениями и юрлицами холдинга, каждое такое движение одновременно касается и ИТ, и бухгалтерии — и теперь фиксируется в одной системе.

До перехода в единый контур часть данных об ИТ-активах хранилась в электронных таблицах, а региональные подразделения и разные юридические лица в составе холдинга работали по собственным, не унифицированным правилам. «Новотрансу» нужно было привести все процессы с ТМЦ к единым правилам: чтобы ИТ-команды центрального офиса и филиалов видели актуальный статус техники, а бухгалтерия получала корректные оперативные данные для сверки, аренды, списания и ежегодной инвентаризации.

Сейчас в агентском интерфейсе SimpleOne ITAM работают около 35 сотрудников «Новотранса» — специалисты техподдержки и ИТ-команды центрального офиса и региональных подразделений. В планах настроить для бухгалтерии отдельные срезы данных по активам, чтобы смежные подразделения сверяли данные по оборудованию, не собирая их вручную из разных источников.

«Для нас управление ИТ-активами связано не только с выдачей техники. Здесь есть бухгалтерские процессы: аренда, перемещение, списание, инвентаризация, смена арендатора. Когда компания распределена по регионам, а активы проходят через разные подразделения и юридические лица, ручная сверка быстро начинает забирать слишком много времени и дает большую погрешность. Сейчас мы переносим эти процессы в SimpleOne ITAM и постепенно расширяем контур учета», — сказал Дмитрий Барыкин, начальник Управления ИТ-Инфраструктуры.

В дальнейшем «Новотранс» планирует расширить использование SimpleOne ITAM. В контур учета могут войти лицензии, информационные системы, мобильная связь и другое оборудование. Развитие системы пойдет по двум направлениям: повышение зрелости процессов управления активами и расширение перечня объектов учета.

«Когда управление ИТ‑услугами и активами связано с финансовыми показателями, ИТ перестает быть затратной статьей и становится инструментом управления стоимостью бизнеса. Прозрачная связь между тем, какие ресурсы стоят за каждой услугой, сколько они реально обходятся компании и какой эффект дают, позволяет бизнесу более осознанно распределять капитал, ускорять принятие управленческих решений и снижать финансовые риски» — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.