SimpleMES включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России

Система управления производственными процессами SimpleMES из экосистемы SimpleOne (корпорация ITG) включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Решение принято по итогам заседания экспертного совета ведомства 21 мая 2026 г. (протокол №365пр, запись №33501). Сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям к отечественному ПО и расширяет возможности его применения в проектах цифровизации и импортозамещения. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

SimpleMES обеспечивает сквозную интеграцию данных уровня планирования (ERP) с уровнем исполнения (АСУ ТП). Для промышленного рынка и заказчиков сертификация MES-системы означает дополнительную прозрачность происхождения программного продукта и упрощение процессов, связанных с его внедрением и согласованием. Для ряда организаций с регуляторными требованиями официальный статус отечественного ПО становится одним из критериев выбора технологических решений. Включение SimpleMES в реестр позволяет рассматривать систему в контуре проектов по импортозамещению.

«Мы развиваем единую экосистему SimpleOne, в которой ключевую роль играют расширение функциональности в рамках единой платформы, совместимость решений между собой и простота их интеграции. Реестровый статус всей продуктовой линейки упрощает их использование в проектах импортозамещения и повышает ее доступность для заказчиков», — отметил Сергей Чуканов, вице-президент по бизнес-решениям, корпорация ITG.

SimpleOne формирует экосистему цифровых продуктов для управления ключевыми бизнес-процессами организаций, объединяя платформенные и прикладные решения. В ее основе одноименная российская технологическая платформа SimpleOne, на базе которой доступны решения для управления ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), процессами разработки программного обеспечения (SDLC) и управления персоналом (HRMS). Платформа развивается по трем направлениям: инструменты разработки Low-code/No-code/Pro-code, ESM и GenAI. В экосистему SimpleOne также входят отдельные продукты: SimpleMES, система для управления производственными процессами; SimpleTMS, система для комплексного управления логистикой и Ainergy, платформа для интеграции ИИ в бизнес-процессы.

