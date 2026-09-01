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SimpleOne выпустила версию ITAM 1.8.0 с поддержкой сканеров штрихкодов и автоматическим расчетом затрат на активы

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 1.8.0 системы управления ИТ-активами SimpleOne ITAM. Обновление сокращает время инвентаризации оборудования, позволяет учитывать активы не только по складам, но и по конкретным офисам и кабинетам, а также избавляет финансовые службы от ручных расчетов при работе с затратами в разных валютах. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ключевым нововведением версии 1.8.0 стала возможность подключения сканера штрихкодов при проведении инвентаризации склада. Ранее в системе была реализована инвентаризация с помощью камеры мобильного телефона — теперь к задаче можно подключить внешний сканер, который считывает штрихкод с инвентарным номером актива. Это ускоряет обход крупных складов: сканер считывает метки быстрее и точнее камеры телефона, а данные сразу сверяются со списком активов и попадают в ведомость инвентаризации без ручного переноса.

Дополнительно в системе появился новый тип задачи — инвентаризация по расположению. Она позволяет пересчитывать активы не по складам, а по фактическому месту их использования — конкретному офису, этажу или кабинету, даже если по учету оборудование числится за разными складами. Это особенно удобно для компаний с распределенной сетью офисов: можно провести точечную проверку одного подразделения, не запуская инвентаризацию всего склада.

В 1.8.0 автоматизирован расчет совокупных затрат на актив с учетом конвертации валют. Раньше, если затраты на актив фиксировались в разных валютах, посчитать реальную стоимость владения оборудованием можно было только вручную, сводя данные в отдельных таблицах. Теперь система автоматически складывает все затраты по активу и автоматически приводит их к единой валюте по актуальному курсу. Финансовые и ИТ-руководители получают точную картину затрат на актив без дополнительных расчетов и могут быстрее принимать решения о ремонте, замене или списании оборудования.

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«Когда данные о том, где стоит актив и сколько он реально стоит, хранятся в одной системе, ИТ-отдел начинает говорить с финансами на одном языке. Решения о ремонте, замене или списании принимаются на цифрах, а не на ощущениях. Именно так выглядит зрелый подход к управлению ИТ-активами», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne ITAM 1.8.0 уже доступна для действующих клиентов компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.

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