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SimpleOne и Oberon заключили партнёрство в области ITSM-систем

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор Oberon объявили о начале партнёрства. В рамках соглашения Oberon получит статус партнёра SimpleOne и будет внедрять ITSM-решение вендора у корпоративных клиентов.

Партнёрство закрывает потребность клиентов Oberon в отечественной автоматизации управления ИТ-услугами на фоне ухода западных ITSM-вендоров с российского рынка. Oberon будет предлагать своим заказчикам ITSM-решение SimpleOne для управления инцидентами, изменениями и сервисными запросами на базе Low-code платформы. Для SimpleOne партнёрство расширяет канал продаж через опытного интегратора с 20-летней экспертизой в ИТ и информационной безопасности, а для Oberon — усиливает портфель сервисных предложений в области цифровизации бизнес-процессов.

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«Считаю, что на рынке в 2026 г. преобладает интерес не к импортозамещению систем для управления ИТ-услугами, а скорее интерес к развитию сервисного подхода внутри крупных компаний. Партнерство с Oberon позволит нам предоставить заказчикам наше решение как для управления ИТ-сервисами, так и для последующего расширения практик ITIL, например, для оптимизации HR-услуг, финансовых процессов, задач АХО», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne.

«Партнерство с SimpleOne позволяет Oberon расширять экспертизу в области ITSM, ускорять автоматизацию сервисных процессов и предлагать клиентам более эффективные отечественные решения для цифровой трансформации бизнеса», — отметила Анастасия Калашникова, директор по маркетингу Oberon.

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