SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персоналом (HRMS) на рынках Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сотрудничество направлено на внедрение российских ИТ-продуктов в корпоративном секторе. Дистрибьютором решений SimpleOne в регионе выступает ITGlobal.COM, корпорация ITG. Об этом CNews сообщили представители ITG.

eCloudBridge — международная технологическая компания, специализирующаяся на облачной инфраструктуре, автоматизации процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения, а также внедрении решений для цифровой трансформации бизнеса. Компания занимается внедрением современных инструментов управления ИТ-средой для среднего и крупного бизнеса, автоматизацией процессов и построением устойчивой цифровой инфраструктуры для клиентов в Индии и странах Ближнего Востока. В ходе партнерства eCloudBridge будет продвигать решения SimpleOne в Индии и ОАЭ, обеспечивая их внедрение, локальную экспертизу и кастомизацию продуктов под требования заказчиков.

«Мы активно развиваем сотрудничество с зарубежными странами и последовательно расширяем международную партнерскую сеть, чтобы российские ИТ-продукты были доступны компаниям по всему миру. Мы видим высокий интерес к решениям SimpleOne со стороны бизнеса в Индии и ОАЭ, в том числе как к технологически зрелой альтернативе западным вендорам», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк РУС».

Рынки Индии и ОАЭ активно инвестируют в цифровую трансформацию и модернизацию ИТ-инфраструктуры, уделяя особое внимание управлению ИТ-услугами и сервисными процессами. Компании стремятся выстроить прозрачную поддержку пользователей, сократить время обработки инцидентов, повысить управляемость инфраструктуры и снизить зависимость от западных платформ. В этих условиях решения класса ITSM становятся базовым инструментом цифровизации. Они позволяют стандартизировать процессы, повысить качество ИТ-сервисов и создать основу для дальнейшего перехода к сервисной модели управления бизнесом.

«Цифровизацию компании логично начинать с управления ИТ-услугами, поскольку именно ИТ является фундаментом всех бизнес-процессов и сервисов. После выстраивания прозрачной сервисной модели этот подход можно масштабировать на другие направления — управление активами, разработку, продажи и персонал. Платформа SimpleOne изначально создавалась как единая экосистема бизнес-приложений, поэтому она позволяет постепенно расширять цифровую среду без сложных интеграций и замены существующих систем», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne предлагает пять бизнес-приложений на базе одноименной платформы. В портфель входят решения для управления ИТ-услугами (ITSM), управления ИТ-активами (ITAM), управления корпоративными продажами (B2B CRM), организации разработки программного обеспечения (SDLC) и управления персоналом (HRMS).