Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Fortis автоматизировала службу поддержки клиентов на платформе SimpleOne

Компания Fortis, дистрибьютор ИБ- и ИТ-решений, перевела службу технической поддержки клиентов и внутренний ИТ-сервис на единую платформу компании SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Проект реализован системным интегратором «Инлайн Груп». Внедрение охватило как внешнюю поддержку клиентов, так и внутреннее обслуживание сотрудников компании.

Переход был вызван ростом сервисного бизнеса Fortis: увеличением числа партнёров, расширением портфеля решений и запуском собственной круглосуточной службы поддержки, для которой прежний инструмент регистрации обращений уже не подходил. Компания стремилась построить платформу, которая станет фундаментом сервисного бизнеса компании на несколько лет вперёд и обеспечит управляемость процессов, прозрачность SLA, масштабирование.

Выбор в пользу SimpleOne был обусловлен гибкостью настройки процессов, масштабируемостью, производительностью и возможностью автоматизировать разные сервисные контуры на одной платформе. В Fortis на платформе SimpleOne были развёрнуты портал самообслуживания клиентов, управление инцидентами и проблемами, расширенный почтовый модуль, база знаний, CMDB, учёт оборудования заказчиков и ЗИП, интеграции с почтой и Telegram, а также дашборды и SLA-индикаторы. Позже к системе добавились портал ИТ-услуг для сотрудников и единый процесс обработки внутренних обращений.

«Особенность этого проекта в том, что нам предстояло выстроить на одной платформе сразу два сервисных контура — поддержку внешних клиентов Fortis.Pro и внутреннюю службу для сотрудников компании. Это разные процессы со своей логикой: внешний сервис требует учёта оборудования заказчиков, контрактов на поддержку, расширенных коммуникаций с клиентами и вендорами, а внутренний — каталога ИТ-услуг и удобного портала для сотрудников. Мы разделили внедрение на два этапа, чтобы сначала закрыть критичный для бизнеса блок внешней поддержки, а затем масштабировать решение на внутренние процессы. В результате у заказчика появился единый инструмент, в котором служба поддержки и ИТ-департамент работают по прозрачным правилам, с контролем SLA и полным контекстом по каждому обращению», — сказал Константин Тихановский, технический директор «Инлайн Груп».

По итогам проекта Fortis получила единую точку регистрации, обработки и контроля обращений для службы поддержки и ИТ-департамента: обращения клиентов и сотрудников фиксируются в одной системе, сотрудники поддержки видят историю взаимодействий и связанное оборудование, а информация не теряется при работе с заявками. Появилась прозрачная эскалация на вторую линию и к вендорам, руководители получили инструменты контроля качества сервиса и загрузки команд, а 100% сотрудников подразделений-заказчиков решения работают в новой системе.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Одним из главных результатов проекта стало появление единого управляемого сервисного контура для внешних клиентов и внутренних подразделений компании. Сегодня мы видим не только обращения, но и качество их обработки, соблюдение SLA, эффективность процесса поддержки и точки роста для сервисного бизнеса. Это позволило перейти от реактивного управления к управлению на основе данных. Средняя оценка качества сервиса составляет 4,8 из 5», — сказал Александр Иванов, руководитель сервисного направления Fortis.

В планах Fortis — применение инструментов искусственного интеллекта для автоматической классификации обращений, интеллектуальной маршрутизации и поддержки специалистов при решении инцидентов.

«Когда одна платформа одинаково хорошо обслуживает клиентов снаружи и сотрудников внутри — это показатель уровня сервиса в компании. Fortis выстроил два разных процесса на одной логике, и рынок явно движется туда же: сервисное управление становится языком, на котором бизнес говорит с клиентом, а не внутренним инструментом одного департамента», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Spotify исключит из рекомендаций композиции, созданные ИИ. Платить за них будут заметно меньше

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаю я и мои коллеги

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще