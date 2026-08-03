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ГК «Медиа-тел» выпустила профессиональный редактор кода для разработки и настройки приложений на платформе SimpleOne

ГК «Медиа-тел» разместила на маркетплейсе SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) продуктовое расширение Monaco Editor — профессиональный редактор исходного кода. Бесплатный инструмент расширяет возможности платформы SimpleOne и даёт разработчикам удобную среду для создания, настройки и сопровождения приложений прямо в интерфейсе системы.

Интеграция Monaco Editor с платформой SimpleOne позволяет использовать редактор в пользовательских сценариях, где требуется работа с JavaScript, — как при разработке расширений платформы, так и при создании внутренних инструментов автоматизации, конструкторов и других кастомных интерфейсов. Решение помогает разработчикам ускорить написание кода и снизить количество ошибок благодаря встроенным инструментам анализа и удобной навигации.

Решение поддерживает интеллектуальное автодополнение с подсказками по API и схеме данных SimpleOne, а также обращение к методам классов с документацией по аргументам и возвращаемым типам. Редактор проверяет код в реальном времени, в функциональность входит встроенная панель команд, автоформатирование, продвинутый поиск и замена с поддержкой регулярных выражений, мультикурсор, сворачивание блоков кода, генерация JSDoc и горячие клавиши. Интерфейс редактора построен по образцу Visual Studio Code, что снижает порог входа для разработчиков.

«Появление Monaco Editor на маркетплейсе SimpleOne поможет сформировать вокруг платформы сообщество специалистов, создающих инструменты для профессиональной разработки. Мы даём технологический фундамент, а партнёры, такие как «Медиа-тел», наращивают его готовыми компонентами. Это избавляет заказчиков от необходимости писать среду разработки с нуля и укрепляет саму платформу как зрелую экосистему для решения сложных бизнес-задач», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

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«Мы считаем, что качественные инструменты для разработки должны быть доступными. Поэтому Monaco Editor на Маркетплейсе SimpleOne предоставляется бесплатно, что позволит разработчикам сразу использовать его в своих проектах», — сказал Алексей Пастушенок, технический директор Центра управления ИТ ГК «Медиа-тел».

Маркетплейс SimpleOne объединяет готовые решения технологических партнёров, которые расширяют функциональность платформы и позволяют быстрее внедрять новые бизнес-сценарии без разработки с нуля. Появление Monaco Editor дополняет экосистему инструментов для профессиональной разработки и открывает новые возможности для создания Low-code- и Pro-code-решений на базе платформы SimpleOne. Оставить заявку на получение решения можно на странице продукта на маркетплейсе SimpleOne.

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