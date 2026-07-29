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Обновление платформы SimpleOne 1.34.0 ускоряет реакцию на критичные события и снижает риски внутренних аудитов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление одноименной Low-code платформы версии 1.34.0. Новая функциональность позволяет закрыть такие задачи бизнеса, как сокращение времени реакции на критичные события, снижение риска недопонимания между подразделениями, а также безопасное проведение аудитов без угрозы несанкционированных изменений в системе. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В версии 1.34.0 SimpleOne добавила в платформу поддержку нативных браузерных пуш-уведомлений. Теперь пользователь может получать оповещения о критичных событиях на разных устройствах и в поддерживаемых браузерах, без необходимости следить за почтой или мессенджерами. При этом доставка пуш-уведомлений изолирована от основной платформы: ее сбои или рост нагрузки не влияют на работу системы.

Дополнительно была переработана Лента активности: вместо обычного текстового поля теперь работает визуальный редактор форматирования (WYSIWYG). Исполнители и бизнес-пользователи могут форматировать сообщения — добавлять полужирный и курсивный текст, списки, цитаты, гиперссылки и изображения прямо в карточке заявки. Ранее созданные текстовые сообщения платформа отображает без изменений, обратная совместимость сохранена. При этом форматирование доступно не только в ленте активности, администратор может преобразовать существующие колонки типа Text в тип WYSIWYG с сохранением данных — например, текст в описании задачи или пользовательском поле. Свойства колонки при этом не меняются, не нужно создавать новое поле и переносить значения вручную.

Третье изменение касается администрирования: в систему добавлена роль «Аудитор». Она открывает доступ на чтение ко всем таблицам системы, в том же объеме, что у администратора, но без права изменений. Это позволяет проводить проверки и расследования, не нарушая принцип разделения обязанностей.

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«Мы последовательно закрываем те точки, где промедление и непрозрачность обходятся бизнесу дороже всего. В 1.34 это два прямых ответа: критичное событие доходит до исполнителя сразу, а не когда он откроет почту, а проверяющий получает доступ на чтение ко всем данным без права что-либо изменить — раньше ради этого приходилось выдавать избыточные права», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Новая версия платформы доступна текущим пользователям SimpleOne по запросу.

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