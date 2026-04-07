SimpleOne ITAM 1.7.0: ускорение работы с активами и контроль операционных затрат

Российский разработчик SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) сообщил о выходе версии 1.7.0 системы управления ИТ-активами (ITAM). Обновление существенно снижает операционные затраты на учет активов и повышает прозрачность финансового управления за счет автоматизации рутинных операций и учета фактических затрат.

Ключевым нововведением версии 1.7.0 стала преднастроенная функциональность массовой загрузки и обновления записей номенклатур через инструмент импорта. Это дает отделу управления активами возможность ускорить работу с данными в системе и сократить количество ошибок благодаря встроенным проверкам при обработке файлов. Новая возможность особенно актуальна для организаций с большим объемом номенклатурных позиций, где ручной ввод занимает значительные ресурсы.

Версия 1.7.0 включает функциональность фиксации фактических затрат в процессах операционного учета активов. Это дает компаниям инструмент для анализа реальной себестоимости работ и принятия управленческих решений на основе точных финансовых данных. Дополнительно улучшено планирование закупок — появилась возможность консолидировать в один заказ потребности разных центров финансовой ответственности, что снижает раздробленность закупочного процесса.

Обновление расширяет возможности управления сложными активами. Настраиваемое наследование учетных атрибутов от родительского актива к дочерним повышает целостность данных в базе управления активами и уменьшает объем ручной синхронизации данных.

В обновлении SimpleOne ITAM упрощен учет активов без серийного номера. Теперь для расходных материалов и других типов активов, не имеющих уникального заводского идентификатора, можно снять обязательность серийного номера на уровне номенклатуры. Это избавляет пользователей от необходимости использовать заглушки вместо серийных номеров и делает данные в системе более корректными.

«Главный враг эффективности в управлении активами — рутинный ручной ввод и связанные с ним ошибки. В версии SimpleOne ITAM 1.7.0 мы, как нам кажется, заметно упростили работу с большими объёмами данных: массовая загрузка через инструмент импорта поможет ускорить обработку номенклатур, а встроенные проверки — сократить вероятность неточностей. Наша цель простая: чтобы ИТ руководители тратили время на развитие инфраструктуры, а не на бесконечную сверку таблиц — и здесь система может взять на себя именно рутину», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne ITAM 1.7.0 уже доступна для действующих клиентов компании. Новые пользователи могут запросить демонстрацию продукта на сайте SimpleOne.