Архитектура ESM-платформы SimpleOne развивается экспертами уровня ITIL Master

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) продолжает укреплять методологическую основу платформы собственной разработки по управления услугами предприятия (ESM). Теперь она опирается на экспертизу уровня ITIL Master. Эволюция связана с достижением директором по бизнес-продуктам Андреем Вишняковым высшей международной квалификации в области управления услугами и продуктами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В продукты SimpleOne, прежде всего в саму ESM-платформу SimpleOne, с первого дня разработки сразу закладывалось глубокое понимание практик управления продуктами и услугами, основанное на многолетнем практическом опыте и экспертизе, подтвержденной сертификацией уровня ITIL Expert.

Теперь Андрей Вишняков — владелец продукта SimpleOne ITSM/ESM и директор по бизнес-продуктам, а также один из авторов российской ИТ-методологии РИТМ — вновь подтвердил актуальность своей экспертизы, получив сертификат ITIL Master, соответствующий высшему международному уровню сертификации.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

SimpleOne рассматривает наличие экспертизы уровня ITIL Master в команде как свое конкурентное преимущество, которое помогает заказчикам выстраивать более эффективные и ценные для бизнес-результатов своей компании процессы и снижает методологические риски при внедрении и аудитах. Шаблоны процессов управления услугами и продуктами на платформе спроектированы в соответствии с актуальными мировыми практиками, что может сократить сроки внедрения системы. Архитектура платформы рассчитана на масштабирование от классического управления ИТ-услугами (ITSM) через полноценную модель ESM как управления услугами в масштабах предприятия, охватывающую ИТ, HR, АХО, юридический отдел и другие сервисные подразделения, к трансформации основой деятельности предприятия в цифровую сервисно-продуктовую парадигму. Дополнительно заказчики с премиум-поддержкой получают прямой доступ к консультациям сертифицированного эксперта.

«Внедряя ESM-платформу, компании сталкиваются не только с техническими, но и с методологическими вызовами: как спроектировать процессы, чтобы они работали на бизнес-результат, а не просто дублировали устаревшие неэффективные практики. Наши продуктовые решения изначально создавались под руководством эксперта уровня ITIL® Master — теперь эта экспертиза подтверждена высшей международной сертификацией. Это позволяет нам снизить риски для заказчиков еще на уровне проектирования, а встроенные шаблоны процессов, опирающиеся на актуальные мировые практики, ускоряют запуск сервисов и вывод платформы в промышленную эксплуатацию», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

CNews Analytics опубликовал карту «Импортозамещение в банках 2026»

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов

В порядке эксперимента. Вымогатели взялись за постквантовое шифрование

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще