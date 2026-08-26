Обновление платформы SimpleOne 1.35.0 сокращает объем ручной настройки SLA и рабочих процессов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 1.35.0 Low-code GenAI платформы. Обновление позволяет снизить нагрузку на администраторов системы и сократить количество ручных действий за счет гибкой настройки индикаторов SLA и копирования блоков рабочих процессов, а также упрощает работу с записями в связанных списках благодаря добавлению поддержки массового редактирования. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ключевое изменение версии 1.35.0 — более гибкая настройка индикаторов SLA. Теперь параметры расчета индикации — момент запуска отсчета, момент превышения срока, рабочее расписание и часовой пояс — можно определять не только вручную, но и на основании данных из связанных с обращением записей.

Такая функциональность полезна в территориально распределенных компаниях. Например, сроки по заявке нужно считать по графику той площадки, которая обслуживает сотрудника: у сотрудника указан город, у города — обслуживающая площадка, у площадки — свой рабочий календарь и часовой пояс. Раньше под каждый календарь приходилось заводить отдельный индикатор, клиенты компании сообщали о 10–15 копиях одного и того же SLA. Теперь достаточно одного индикатора: он проходит по цепочке связей и охватывает нужные параметры сам. Календарь — только один из параметров, по тому же механизму задаются часовой пояс и обе временные точки. При этом источником служит любая связанная с обращением запись, то есть под контекст подстраивается не отдельный сценарий, а расчет SLA целиком.

Второе улучшение — добавление возможности копирования блоков в редакторе рабочих процессов. Администраторы теперь могут копировать блок действий в текущие процессы, а также другие рабочие процессы, сохранив все параметры настройки. Новая функциональность заметно ускоряет настройку процессов и сокращает количество ошибок при настройке.

Дополнительно были расширены возможности массового редактирования: теперь редактирование поддерживается не только в основных списках записей, но и в связанных списках. Администраторы и агенты поддержки могут быстро вносить одинаковые изменения сразу в несколько записей, без необходимости переходить в отдельное представление списка.

«Мы сознательно сосредоточились на участках, где у администраторов больше всего рутины: гибкие SLA и переиспользование блоков рабочих процессов. Для нас стоимость владения системой — отдельное направление развития в каждом релизе. Мы считаем, что платформа должна дешеветь в сопровождении по мере роста конфигурации, не наоборот. Ведь именно от нагрузки, связанной с поддержкой системы, зависит, сколько времени и ресурсов команда клиента сможет потратить на ее развитие», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Помимо новой функциональности, в версии 1.35.0 устранен ряд дефектов, включая проблемы с контейнерами, уязвимости безопасности и ошибки в работе индикаций. Новая версия платформы доступна текущим клиентам SimpleOne по запросу.