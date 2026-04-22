Разделы

ПО Софт
|

ESM-платформа SimpleOne 2.1.1 автоматизирует многоязычную коммуникацию и сокращает время простоя сервисов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 2.1.1 приложения Simple Application ESM-платформы, которое содержит инструменты для имплементации модели ESM (Enterprise Service Management, управление услугами в масштабах предприятия), с двумя обновлениями: ресурсно-сервисной моделью с поддержкой классов CMDB и мультиязычными объявлениями. Обновление включает виджет для создания контента на разных языках системы, а также инструменты для визуализации зависимостей от бизнес-услуг до инфраструктурных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ресурсно-сервисная модель в SimpleOne теперь строится на основе классов CMDB и настраиваемых правил связывания. В платформе SimpleOne используется база данных управления конфигурациями (CMDB), основанная на расширенной модели данных REM: в отличие от классического подхода с наследованием таблиц, она позволяет гибко описывать разнородные конфигурационные единицы через динамические модели с уникальными наборами атрибутов.

В обновлении добавлен справочник правил связывания классов, где определяются допустимые связи между классами и типы этих связей. Типы связей вынесены в отдельный справочник с возможностью полной настройки визуального отображения. Выделен отдельный класс конфигурационных единиц «Услуга» для построения полноценной ресурсно-сервисной модели — это позволяет связывать бизнес-сервисы с конкретными инфраструктурными ресурсами и отслеживать влияние изменений в инфраструктуре на услуги.

При создании новой связи система автоматически учитывает настроенные правила и разрешает выбирать только соответствующие конфигурационные единицы, исключая создание некорректных связей, дублей и циклических зависимостей. Новая функциональность также позволяет получить готовую модель зависимостей для импакт-анализа, что уменьшает число аварийных изменений и откатов, и наглядно определять, какие ИТ-компоненты обеспечивают критичные сервисы.

Функциональность мультиязычных объявлений упрощает коммуникацию в международных компаниях. Новый виджет на форме записи объявления позволяет создавать контент на разных языках системы. Система автоматически определяет язык пользователя и отображает контент на соответствующем языке. Если перевод отсутствует или язык не определен, показывается версия на языке по умолчанию.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
При сохранении объявления все изменения фиксируются централизованно, а система автоматически создает или обновляет связанные записи переводов в специальной таблице, обеспечивая целостность данных.

«В версии 2.1.1 мы усилили поддержку международного бизнеса: мультиязычные объявления обеспечивают единообразную коммуникацию с клиентами и партнерами на разных языках, заявки на оплату и курсы валют повышают прозрачность и управляемость финансовых операций, а новые правила связей конфигурационных единиц делают сервисную модель более структурированной и контролируемой», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще