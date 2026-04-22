ESM-платформа SimpleOne 2.1.1 автоматизирует многоязычную коммуникацию и сокращает время простоя сервисов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила версию 2.1.1 приложения Simple Application ESM-платформы, которое содержит инструменты для имплементации модели ESM (Enterprise Service Management, управление услугами в масштабах предприятия), с двумя обновлениями: ресурсно-сервисной моделью с поддержкой классов CMDB и мультиязычными объявлениями. Обновление включает виджет для создания контента на разных языках системы, а также инструменты для визуализации зависимостей от бизнес-услуг до инфраструктурных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Ресурсно-сервисная модель в SimpleOne теперь строится на основе классов CMDB и настраиваемых правил связывания. В платформе SimpleOne используется база данных управления конфигурациями (CMDB), основанная на расширенной модели данных REM: в отличие от классического подхода с наследованием таблиц, она позволяет гибко описывать разнородные конфигурационные единицы через динамические модели с уникальными наборами атрибутов.

В обновлении добавлен справочник правил связывания классов, где определяются допустимые связи между классами и типы этих связей. Типы связей вынесены в отдельный справочник с возможностью полной настройки визуального отображения. Выделен отдельный класс конфигурационных единиц «Услуга» для построения полноценной ресурсно-сервисной модели — это позволяет связывать бизнес-сервисы с конкретными инфраструктурными ресурсами и отслеживать влияние изменений в инфраструктуре на услуги.

При создании новой связи система автоматически учитывает настроенные правила и разрешает выбирать только соответствующие конфигурационные единицы, исключая создание некорректных связей, дублей и циклических зависимостей. Новая функциональность также позволяет получить готовую модель зависимостей для импакт-анализа, что уменьшает число аварийных изменений и откатов, и наглядно определять, какие ИТ-компоненты обеспечивают критичные сервисы.

Функциональность мультиязычных объявлений упрощает коммуникацию в международных компаниях. Новый виджет на форме записи объявления позволяет создавать контент на разных языках системы. Система автоматически определяет язык пользователя и отображает контент на соответствующем языке. Если перевод отсутствует или язык не определен, показывается версия на языке по умолчанию.

При сохранении объявления все изменения фиксируются централизованно, а система автоматически создает или обновляет связанные записи переводов в специальной таблице, обеспечивая целостность данных.

«В версии 2.1.1 мы усилили поддержку международного бизнеса: мультиязычные объявления обеспечивают единообразную коммуникацию с клиентами и партнерами на разных языках, заявки на оплату и курсы валют повышают прозрачность и управляемость финансовых операций, а новые правила связей конфигурационных единиц делают сервисную модель более структурированной и контролируемой», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.