Исследование «К2тех»: импортозамещение ITSM-систем критично для 70% компаний

Эксперты компании «К2тех» провели исследование рынка ITSM-систем (IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами). Аналитики изучили как актуальные запросы заказчиков ИТ-решений, так и доступные сейчас предложения российских вендоров.

110 представителей компаний корпоративного сегмента приняли участие в опросе «К2тех». По его результатам 69% респондентов отметили критичность ситуации с импортозамещением зарубежных ITSM-систем. 9% опрошенных уже перешли на российское решение, в то же время 22% не планируют миграцию в ближайшее время. В разрезе отраслей среди участников опроса превалируют представители промышленного сектора (30%). Замещение иностранных ITSM-систем на российские также актуально для ритейла и FMCG сегмента (10%), и банковской сферы (10%).

«Результаты нашего опроса не только подтверждают “остроту” вопроса импортозамещения ITSM-систем, но и показывают, что этот тренд сохранит свою актуальность еще продолжительное время. Дело в том, что в момент ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. многие крупные компании были сосредоточены на замене элементов критической ИТ-инфраструктуры. То есть те, кто не лишился лицензий и поддержки одномоментно, отнесли задачу замещения ITSM-систем ко второму приоритету. Этим в том числе и объясняется малый процент (9%) уже осуществленных миграций. И сейчас — полтора года спустя — мы видим, как запрос на импортозамещение ITSM стремительно обретает актуальность для большинства наших респондентов (69%)», — сказала руководитель практики ITSM «К2тех» Алла Козлачкова.

В рамках исследования рынка ITSM-решений аналитики «К2тех» выделили наиболее важные для заказчиков критерии выбора платформы для миграции и разделили их на две группы: функциональность и взаимодействие с вендором.

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С точки зрения функциональности заказчикам необходимо понимать, какие процессы доступны в предлагаемом решении, какие возможности предоставляет платформа в целом. Это помогает на начальном этапе определить, возможен ли быстрый старт за счет внедрения «коробочного» продукта или требуется кастомизация решения, чтобы автоматизация отвечала потребностям бизнес-процессов. Кроме того, компании предъявляют высокие требования к доступности и эргономичности интерфейсов платформы.

С точки зрения взаимодействия с вендором, заказчики отметили, что им важно наличие дорожной карты развития продукта, глубина ее проработки, доступность в открытом источнике. Учитывается гибкость вендора, то есть, насколько он готов корректировать дорожную карту и сроки релиза той или иной функциональности в соответствии с запросами заказчиков. Заказчикам важно понимать доступные варианты лицензирования, например, предусмотрены ли конкурентные лицензии, возможна подписка или только выкуп. И, конечно, представители компаний отметили важность расчета стоимости не только лицензий, но и поддержки вендора на ближайшие 5 лет. Все перечисленные требования заказчиков в разной степени закрывают продукты российских вендоров — SimpleOne, Naumen, Elma, «Юздеск», «Ростелеком», «Инфраменеджер» и vsDesk.