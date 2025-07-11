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Рассамакин Андрей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «ИнфраМенеджер» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рассамакин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

BMC Software 92 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
HP Inc. 5724 1
ИнфраМенеджер 13 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3025 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 161 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 416 1
Repository - Репозиторий 946 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 461 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2453 1
Problem Management - Управление проблемами 70 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16450 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 316 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6973 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
Толкачева Екатерина 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9368 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1459 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14344 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6000 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11206 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11366 1
Аудит - аудиторский услуги 2863 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Forrester Research 825 1
Gartner - Гартнер 3579 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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