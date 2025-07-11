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Рассамакин Андрей
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|«ИнфраМенеджер» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
|15.12.2008
|ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ 1
Рассамакин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|BMC Software 92 1
|СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
|HP Inc. 5724 1
|ИнфраМенеджер 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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