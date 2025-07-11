«ИнфраМенеджер» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

«ИнфраМенеджер», отечественный разработчик одноименной ITSM-системы, и Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу ПО «ИнфраМенеджер» и Postgres Pro Enterprise 17. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«ИнфраМенеджер» — отечественная система автоматизации ИТ-процессов. Функционал системы охватывает все направления деятельности ИТ-департамента: управление службой поддержки, программными и аппаратными активами, конфигурациями, операциями, доступами и финансами. Входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость с Postgres Pro — это не просто техническое обновление, а стратегический шаг к цифровому суверенитету. Наши клиенты получают комплексное мультифункциональное решение, где СУБД мирового уровня сочетается с профессиональной платформой для автоматизации ИТ. В современных реалиях это не преимущество, а необходимость», — отметил Андрей Рассамакин, генеральный директор «ИнфраМенеджер».