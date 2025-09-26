Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

ИИ-помощник от Сбербанка поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов

Сеть лабораторий «KDL | Медскан» внедряет в свою практику ИИ-помощника от «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) на базе нейросетевой модели GigaChat. Запуск решения начнется в московских медицинских офисах, а после подтверждения устойчивой положительной эффективности на пилотных площадках – будет масштабирован на регионы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис позволит клиентам сети лабораторий «KDL | Медскан» бесплатно получить автоматизированную расшифровку результатов анализов. При подключении этой опции пациент сразу же вместе с результатами исследований получит подробный файл с интерпретацией показателей и персональными рекомендациями без необходимости запроса дополнительной консультации с врачом.

ИИ-помощник интегрирован в программное обеспечение лаборатории через специальный сервис, который передает для интерпретации обезличенные результаты анализов. Система интерпретирует их с учетом индивидуальных параметров человека: пола, возраста, референсных значений.

Решение построено на микросервисной архитектуре — когда система состоит из отдельных независимых модулей: модерации, выявления экстренных ситуаций, интеграции с лабораторной информационной системой и генерации ответов. Это позволяет обеспечивать стабильность ее работы и простоту масштабирования.

Все персональные данные надежно защищены в полном соответствии с требованиями закона.

Безопасность и точность выводов ИИ-помощника обеспечивает многоуровневая система валидации ответов. Каждый модуль обучен на проверенных медицинских данных. Ответы анализируются ансамблем ИИ-агентов, а финальную модерацию выполняют медицинские эксперты «KDL | Медскан». Только после этого подтвержденная информация поступает к пациенту. Данное решение становится надежным цифровым помощником врача.

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»
цифровизация

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Мы последовательно расширяем портфель передовых ИИ-решений для повышения уровня доступа граждан к качественной медицинской помощи и облегчения работы врачей. Наши ИИ-агенты уже помогают врачам заполнять медицинскую документацию и расшифровывать медицинские снимки. ИИ-анализ лабораторных исследований — новый этап в клинической медицине, к которому мы подошли первыми в России. Вместе с нашими партнерами мы делаем технологии практическим инструментом для решения самого широкого спектра задач в здравоохранении. Такие технологии полезны и для пациентов, которые получают диагностику в более сжатые сроки, и для врачей, которые могут делегировать рутинные задачи искусственному интеллекту».

Михаил Белякович, генеральный директор сети медицинских лабораторий «KDL | Медскан»: «Система автоматически интерпретирует показатели и формирует понятные разъяснения с рекомендациями по дальнейшим действиям всего за пару минут. Это значительно сокращает цепочку действий для клиента — больше не нужно дозваниваться до врача-консультанта или ожидать ответа на обращение. Мы ожидаем, что внедрение технологии не только повысит удобство и лояльность пациентов, но и разгрузит врачей и кол-центр: только за прошлый год было оказано свыше 48 тыс. консультаций по расшифровке анализов».

Большая языковая модель GigaChat, на которой базируется решение, успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Лечебное дело» в НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также семь специализированных медицинских экзаменов, среди которых «Педиатрия», «Неврология», «Гастроэнтерология», «Кардиология» и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Слишком сырое, очень дорогое. Названы причины, почему российские компании не хотят переходить на отечественное ПО. Опрос

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

В России создан сверхмалый подводный беспилотник

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще