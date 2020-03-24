Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта 2020 г. может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины Docdoc (входит в экосистему Сбербанка).

При звонке на бесплатную горячую линию ‪ пользователя соединят со специалистом колл-центра Docdoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.

На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.

Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома».

Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса Docdoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса телемедицины Docdoc, отметил: «Операторы колл-центра могут помочь с "техническими вопросами", такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача».

Компания Docdoc начала работу в 2012 г. как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 г. Docdoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4 тыс. частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время Docdoc собрал более 300 тыс. отзывов о врачах. Сервис телемедицины Docdoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 г. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. Самыми популярными за 2019 г. из узкоспециализированных врачей стали: гинеколог, аллерголог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.