Медицинский AI-ассистент GigaDoc анализирует и интерпретирует полученные данные, отмечает отклонения, на которые необходимо обратить внимание, и рекомендует обратиться к нужному специалисту для уточнения состояния. Он также даёт персональные советы по здоровому образу жизни и отвечает на медицинские вопросы – все это в рамках поддержки, а не вместо консультации врача.