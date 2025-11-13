Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер GigaDoc медицинский AI-ассистент
Медицинский AI-ассистент GigaDoc анализирует и интерпретирует полученные данные, отмечает отклонения, на которые необходимо обратить внимание, и рекомендует обратиться к нужному специалисту для уточнения состояния. Он также даёт персональные советы по здоровому образу жизни и отвечает на медицинские вопросы – все это в рамках поддержки, а не вместо консультации врача.
13.11.2025
Решения «Сбера» на базе ИИ включены в реестр отечественного ПО
11.12.2024
Сбербанк представил GigaDoc — мультимодальный медицинский диагностический ассистент
