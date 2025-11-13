Решения «Сбера» на базе ИИ включены в реестр отечественного ПО

GigaDoc и ИИ-помощник по здоровью включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Включение в реестр означает, что теперь государственные заказчики могут закупать эти решения как отечественное программное обеспечение. Решения соответствуют требованиям национальной информационной безопасности, а за их использование положены налоговые льготы и преференции. Это упрощает процесс внедрения технологий в систему здравоохранения и расширяет число людей, которые могут ими воспользоваться.

GigaDoc –– это медицинский ассистент на базе ИИ, который по видео лица за десять секунд оценивает состояние здоровья человека. Комплекс определяет 16 показателей, включая индекс массы тела, давление, риск диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Технология привлекает внимание к вопросам здоровья и диспансеризации, ускоряет первичный скрининг и позволяет выявлять факторы риска развития заболеваний.

ИИ-помощник по здоровью на базе нейросети «ГигаЧат» собирает анамнез и направляет к релевантному врачу, расшифровывает лабораторные анализы, даёт персональные советы по здоровому образу жизни, а также отвечает на медицинские вопросы. Этот инструмент ускоряет диагностику и экономит время врачей на сбор анамнеза, а людям помогает быстро получить ответы на медицинские вопросы и понять дальнейшие действия. ИИ-помощник по здоровью уже работает в приложении «СберЗдоровье» и провёл более 350 тыс. диалогов с пользователями.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, сказал: «Регистрация наших решений в реестре отечественного ПО — важный этап в развитии цифровой медицины. Профилактические осмотры и диспансеризация лежат в основе заботы о здоровье, где искусственный интеллект помогает сделать контроль ключевых показателей частью повседневной жизни. Это позволяет людям вовремя обращаться к врачу и предотвращать осложнения. В таких решениях — большой потенциал: они помогают по-новому формировать взаимодействие пациента с медициной и своим здоровьем».