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Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк запускает многофункциональный сервис «Сберздоровье», который будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг. Это станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка.

Сервис «Сберздоровье» создан на базе компании DocDoc, которая вошла в группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

С сегодняшнего дня сервис DocDoc будет ребрендирован в «Сберздоровье».

Через онлайн-ресурс «Сберздоровье» жители России уже сегодня могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, обеспеченной медицинскими специалистами более 20 направлений; записаться к врачу по полису ДМС, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Данная тенденция подтверждается в том числе растущей популярностью сервисов компании DocDoc. Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса «Сберздоровье»».

«Сберздоровье» будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях. В скором времени с помощью СберЗдоровья можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни, — поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое.

«Сберздоровье» будет соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания Сбербанка, что гарантирует высокий уровень надежности предоставляемого сервиса. Внедрение передовых технологических решений Сбербанка, а также централизованная поддержка пользователей позволят предоставлять услуги на качественно новом уровне и постоянно увеличивать число пользователей сервиса.

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